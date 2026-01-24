मंडी में व्यापारियों ने बिना सूचना के डाक की बंद, एक घंटे बाद अधिकारियों ने कराई शुरू, 27 जनवरी से होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल

डाक शुरू होने के इंतजार में खड़े किसान
बीना. कृषि उपज मंडी में शुक्रवार की सुबह से व्यापारियों ने डाक शुरू नहीं की, जबकि इसकी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। सूचना मिलने पर मंडी सचिव ने व्यापारियों से चर्चा की और करीब एक घंटा बाद डाक शुरू कराई। इसके बाद व्यापारी संघ ने 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का आवेदन दिया है।
व्यापारियों ने आवेदन में उल्लेख किया है कि कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मनमानी की जा रही और अनियमितताओं के कारण व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। समिति द्वारा बिना पूर्व सूचना के कभी भी आइडी बंद कर दी जाती है, जिससे व्यापारियों को आर्थिक क्षति होती है। अनियमितताओं के विरोध में अनाज तिलहन व्यापारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आवेदन व्यापारी संघ अध्यक्ष संदीप जैन ने सौंपा।
हम्माल पूर्ण कार्य रखेंगे बंद
व्यापारियों के हड़ताल पर जाने की सूचना के बाद हम्माल यूनियन संघ अध्यक्ष विक्रम अहिरवार ने भारसाधक अधिकारी व एसडीएम को आवेदन दिया है। आवेदन में उल्लेख किया गया है कि व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं, जिससे रोजी-रोटी को परेशान होंगे। यदि व्यापारी हड़ताल पर जाते हैं, तो हम्माल पूर्णत: काम बंद रखेंगे। हड़ताल के दौरान मंडी प्रबंधन पूर्णत: क्रय-विक्रय पर रोक लगाने की तैयारी में है।
सोनू ट्रेडर्स की आइडी फिर की बंद
सोनू ट्रेडर्स के संचालक संदीप जैन के यहां भावांतर में गड़बड़ी मिलने पर व्यापारी की आइडी बंद कर थाने में आवेदन दिया गया था, लेकिन कुछ दिन पूर्व मंडी बोर्ड के संयुक्त संचालक के आदेश पर आइडी चालू कर दी गई थी। इस संबंध में भारसाधक अधिकारी को सूचना नहीं दी गई थी और उन्हें सूचना मिलने पर गुरुवार को आइडी फिर बंद करा दी गई है। यही कारण हड़ताल पर जाने का बताया जा रहा है।
व्यापारी संदीप जैन की आइडी भारसाधक अधिकारी के आदेश पर बंद की गई है। व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आवेदन दिया है, जो 27 जनवरी से शुरू करेंगे।
कमलेश सोनकर, सचिव, कृषि उपज मंडी, बीना
