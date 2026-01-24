मंडी में व्यापारियों ने बिना सूचना के डाक की बंद, एक घंटे बाद अधिकारियों ने कराई शुरू, 27 जनवरी से होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल

बीना. कृषि उपज मंडी में शुक्रवार की सुबह से व्यापारियों ने डाक शुरू नहीं की, जबकि इसकी पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। सूचना मिलने पर मंडी सचिव ने व्यापारियों से चर्चा की और करीब एक घंटा बाद डाक शुरू कराई। इसके बाद व्यापारी संघ ने 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का आवेदन दिया है।

व्यापारियों ने आवेदन में उल्लेख किया है कि कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मनमानी की जा रही और अनियमितताओं के कारण व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। समिति द्वारा बिना पूर्व सूचना के कभी भी आइडी बंद कर दी जाती है, जिससे व्यापारियों को आर्थिक क्षति होती है। अनियमितताओं के विरोध में अनाज तिलहन व्यापारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आवेदन व्यापारी संघ अध्यक्ष संदीप जैन ने सौंपा।