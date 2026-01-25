मारपीट की सूचना पर गई पुलिस ने रास्ते में पकड़े लाखों की चोरी के आरोपी

जिले के राहतगढ़ थाना की पुलिस के साथ बीती रात एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ। राहतगढ पुलिस को दरअसल रात करीब 1 बजे सूचना मिली थी कि पास के ही पिपरिया खास गांव में कुछ लोग मारपीट कर रहे है। इस पर डायल-112 की टीम तुरंत इवेंट क्रिएट कर घटनास्थल की ओर रवाना हुई। पुलिसकर्मी पूरी तरह से मारपीट के मामले को संभालने के मूड में थे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। रास्ते में बासौदा की दिशा से आ रही एक बाइक सवार युवकों की जोड़ी को पुलिस ने देखा। जैसे ही पुलिस की गाड़ी नजर आई, दोनों युवक घबराकर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने सोचा कि शायद ये शराब तस्कर हैं, क्योंकि रात के समय बाइक पर कोई बड़ा बैग लादे जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों आरोपियों ने बाइक सहित बैग फेंककर जंगल की ओर फरार हो गए।