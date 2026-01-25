25 जनवरी 2026,

सागर

सड़क सुरक्षा के लिए यमराज ने वाहन चालकों को किया जागरूक, कहा-नियमों का करें पालन

बीना. समाजिक संगठन समन्वय मंडपम के तत्वावधान में शनिवार की दोपहर झांसी गेट ओवरब्रिज पर सडक़ सुरक्षा और नशामुक्ति से संबंधित नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। नाटक के माध्यम से संस्था के स्वयंसेवकों ने सडक़ पर सुरक्षा बरतने के लिए आवश्यक दिशा, निर्देशों का पालन करने का संदेश दिया।साथ ही नशा से दूर रहने [&hellip;]

सागर

बीना. समाजिक संगठन समन्वय मंडपम के तत्वावधान में शनिवार की दोपहर झांसी गेट ओवरब्रिज पर सडक़ सुरक्षा और नशामुक्ति से संबंधित नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। नाटक के माध्यम से संस्था के स्वयंसेवकों ने सडक़ पर सुरक्षा बरतने के लिए आवश्यक दिशा, निर्देशों का पालन करने का संदेश दिया।
साथ ही नशा से दूर रहने का संदेश भी नाटक के माध्यम से दिया गया। नाटक मंचन के बाद संस्था ने स्वयंसेवकों को हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में विधायक निर्मला सप्रे ने सभी को सावधानी से सडक़ पर चलने की अपील की। कार्यक्रम में संचालन करते हुए संस्था सचिव सत्यजीत सिंह ने सभी से यह पहल शुरू करने की अपील की। साथ ही जनप्रतिनिधि, अधिकारियों को पुष्प माला, बुके के साथ संभव हो सके, तो हेलमेट या कोई ऐसी सामग्री यातायात सुरक्षा के लिए प्रदान करने योग्य हो वह भेंट की जाए। ज्यादा सामग्री होने पर इस प्रकार के कार्यक्रमों के दौरान उनका वितरण किया जाए। नाटक में यमराज की वेशवूषा में युवक ने सभी से हेलमेट पहनने और सडक़ पर सुरक्षित चलने का आग्रह किया। लोगों को संदेश दिया कि यदि सडक़ सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और अपनी सुरक्षा से चलेंगे, तो यमराज भी उनके जीवन की रक्षा करेंगे। यदि शराब पीकर या तेज रफ्तार में चलेंगे तब हानि निश्चित है। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजेन्द्र उपाध्याय, नगर पालिका अध्यक्ष लता सकवार, जनपद अध्यक्ष उषा राय, पार्षद बीडी रजक, एसडीएम विजय डेहरिया, एसडीओपी एके सनकत, थाना प्रभारी अनूप यादव, संस्था अध्यक्ष एमएल प्रजापति, समन्वयक धर्मेंद्र ठाकुर आदि उपस्थित थे।

गड्ढे भरवाने का नहीं दिया संदेश
जिस जगह नुक्कड़ नाटक हुआ उस जगह ब्रिज में बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिसमें वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे हैं। इसके बाद भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। इस दौरान इस तरफ भी जिम्मेदारों का ध्यान आकर्षित कराने की जरूरत थी।

सागर

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

