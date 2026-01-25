जल जीवन मिशन: इस गर्मी में भी नहीं मिल पाएगा ग्रामीणों को पानी, इंटकवेल और टंकियों के कार्य अधूरे

बीना. ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत लगातार काम चल रहा है, लेकिन इस वर्ष गर्मी के मौसम में पानी घरों तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अभी पाइप लाइन, टंकियों के काम अधूरे हैं और नदी पर इंटकवेल का काम होना शेष रहा गया है। अधिकारी बरसात तक पानी सप्लाई होने की बात कह रहे हैं।

जल निगम को बीना क्षेत्र में कुल 4 लाख 13 हजार 670 मीटर पाइप लाइन डालनी है, जिसमें 3 लाख 81 हजार 371 मीटर लाइन डाली जा चुकी है। साथ ही कुल 21 हजार 776 कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 11 हजार 55 कनेक्शन हो चुके हैं। इसके अलावा करीब चालीस टंकियों का निर्माण चल रहा है, जिसमें कुछ का कार्य 20 प्रतिशत, तो कुछ का 80 प्रतिशत से ऊपर हो गया है। साथ ही नदी पर बनने वाले इंटकवेल का कार्य अभी शुरू हुआ है और इसके पूरा होने के बाद ही सप्लाई शुरू होगी, जो बरसात के पूर्व पूरा करने की बात अधिकारी कह रहे हैं। नलजल योजना चालू न होने से गर्मी के मौसम में इस वर्ष भी ग्रामीणों को पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा।