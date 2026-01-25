जल जीवन मिशन: इस गर्मी में भी नहीं मिल पाएगा ग्रामीणों को पानी, इंटकवेल और टंकियों के कार्य अधूरे

पाइप लाइन डालते हुए
बीना. ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत लगातार काम चल रहा है, लेकिन इस वर्ष गर्मी के मौसम में पानी घरों तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अभी पाइप लाइन, टंकियों के काम अधूरे हैं और नदी पर इंटकवेल का काम होना शेष रहा गया है। अधिकारी बरसात तक पानी सप्लाई होने की बात कह रहे हैं।
जल निगम को बीना क्षेत्र में कुल 4 लाख 13 हजार 670 मीटर पाइप लाइन डालनी है, जिसमें 3 लाख 81 हजार 371 मीटर लाइन डाली जा चुकी है। साथ ही कुल 21 हजार 776 कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 11 हजार 55 कनेक्शन हो चुके हैं। इसके अलावा करीब चालीस टंकियों का निर्माण चल रहा है, जिसमें कुछ का कार्य 20 प्रतिशत, तो कुछ का 80 प्रतिशत से ऊपर हो गया है। साथ ही नदी पर बनने वाले इंटकवेल का कार्य अभी शुरू हुआ है और इसके पूरा होने के बाद ही सप्लाई शुरू होगी, जो बरसात के पूर्व पूरा करने की बात अधिकारी कह रहे हैं। नलजल योजना चालू न होने से गर्मी के मौसम में इस वर्ष भी ग्रामीणों को पानी के लिए परेशान होना पड़ेगा।
बिलाखना में नहीं मिल पा रही जमीन
बिलाखना गांव में जल निगम को टंकी बनाने के लिए जिस जगह की जरूरत है, वह जगह अभी तक नहीं मिल पाई है, जिससे टंकी का काम रुका हुआ है। इस संबंध में एसडीएम और कलेक्टर को भी सूचना दी जा चुकी है। टंकी का निर्माण न होने के कारण भी आगे का कार्य प्रभावित हो रहा है।
मार्च से होने लगती है परेशानी
ग्रामीण क्षेत्रों में कई गांव ऐसे हैं, जिनमें मार्च माह से ही पानी की किल्लत आ जाती है और जलस्रोत सूखने के बाद खेतों से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण जल्द से जल्द योजना शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।
बरसात तक पानी की सप्लाई करने की तैयारी
इंटकवेल का कार्य नदी पर चल रहा है और पाइप लाइन का कार्य बहुत कम बचा है, जो जल्द शीघ्र हो जाएगा। बिलाखना में टंकी निर्माण के लिए जगह नहीं मिल रही है, जिससे पंचायत को पंद्रह दिन का समय दिया है। यदि जमीन नहीं मिली, तो फिर टंकी का निर्माण नहीं होगा।
कामेश, उपयंत्री, जल निगम
