मोहन नगर वार्ड में विराजेंगे पालकी वाले राजा, 35 फीट ऊंचा सज रहा पंडाल

बाजार क्षेत्र में रहने वाले मेहता परिवार की कई पीडिय़ों से भैयाजी वैद्य काली की स्थापना करता चला रहा है। मां के आगमन से उनके विसर्जन तक पूरा शहर भक्ति में डूबा रहा है। सागर की कंधे वाली काली में शुमार ये प्रतिमा शहर की तीसरी सबसे प्राचीन प्रतिमा हैं। भैयाजी वैद्य काली के सामने ही मोहन नगर वार्ड में पालकी वाले राजा की स्थापना की जा रही है। पिछले 8 वर्षों से यहां भगवान गणेश स्थापना हिंदू संगठन बाल गणेश समिति करती है। 35 फीट ऊंचा पंडाल बनाया जा रहा है। समिति के निखिल सोनी ने बताया कि वार्ड में वर्षों पहले से भैया वैद्य काली की स्थापना की जाती है। सभी वार्ड के लोग काली के दर्शनों के पहुंचते हैं। प्रतिदिन माता के अलग-अलग स्वरूपों में दर्शन होते हैं। 8 वर्ष पहले माता के सामने गणेश भगवान को स्थापित करने की पहल परिवार के लोगों ने की। अब समिति बड़े उत्साह के साथ हर वर्ष पालकी वाले गणेश की स्थापना करती है। नवरात्रि के साथ अब गणेश उत्सव में भी यहां भक्तों की भक्ति देखते ही बनती है।