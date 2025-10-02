ट्रेनों में नकली किन्नरों से परेशान यात्री: बीना से भोपाल और सागर रूट पर यात्री असुरक्षित

इनका सबसे ज्यादा निशाना वह यात्री बनते हैं जो परिवार के साथ, खासकर महिलाओं के साथ सफर कर रहे होते हैं। शर्म और अपमान के डर से अधिकांश यात्री बिना विरोध किए रुपए देने को मजबूर हो जाते हैं। कई मामलों में तो नकली किन्नरों (महिलाएं) की दबंगई इतनी बढ़ जाती है कि यात्री खुलकर विरोध करने से भी डरते हैं। यात्रियों का कहना है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं लेकिन रेलवे प्रशासन और जीआरपी-आरपीएफ के अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे बैठे हैं। स्टेशन पर तो कभी-कभी कार्रवाई का दिखावा होता है लेकिन ट्रेनों में इन नकली किन्नरों का आतंक बदस्तूर जारी है। इस संबंध में नाम न छापने की शर्त पर एक किन्नर ने बताया कि इसके लिए प्रशासन को ध्यान देकर कार्रवाई करनी चाहिए। ताकि हमें बदनामी न झेलनी पड़े।