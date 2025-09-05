त्योहारों पर बनी रहे शांति व्यवस्था इसलिए पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

सिविल लाइन से शुरू होकर शहर, कैंट और मकरोनिया में निकला
सागर. त्योहारों के समय शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य को लेकर गुरुवार को पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च निकाला। एडीएम अविनाश रावत की सहभागिता में फ्लैग मार्च शाम 4.30 बजे पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर आइजी ऑफिस, गोपालगंज, दीनदयाल चौक, तीनबत्ती, कटरा मस्जिद, कोतवाली, बड़ा बाजार, मोतीनगर, खुरई ओवरब्रिज, भगवानगंज, कबूला पुल, सदर, परेड मंदिर, राजाखेड़ी ओवरब्रिज, मकरोनिया चौराहा, सिविल लाइन होते हुए पुन: पुलिस लाइन पर संपन्न हुआ।
इस फ्लैग मार्च में नगर पुलिस अधीक्षक ललित कश्यप, यातायात डीएसपी मयंक सिंह चौहान, डीएसपी रेडियो सुरेश मर्सकोले, रक्षित निरीक्षक नीतेश वायकर, थाना प्रभारी मकरोनिया रावेंद्र सिंह चौहान, थाना प्रभारी मोतीनगर जसवंत सिंह राजपूत, थाना प्रभारी कोतवाली मनीष सिंघल, थाना प्रभारी कैंट रोहित डोंगरे, थाना प्रभारी सिविल लाइन आनंद सिंह, थाना प्रभारी गोपालगंज राजेंद्र सिंह कुशवाह सहित 100 से अधिक पुलिस अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि फ्लैग मार्च का उद्देश्य त्योहारों को शांति, भाईचारे और हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए आमजन को आश्वस्त करना है। शहर में संवेदनशील स्थानों पर पुलिस द्वारा पैदल मार्च भी किया गया।