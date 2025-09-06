गोचर भूमि पर गोशाला बनाने का प्रस्ताव रखना सरपंच को पड़ा महंगा, दो भाईयों ने कर दी हत्या

बीना. देवल गांव में गोचर भूमि पर सरपंच को गोशाला बनाने का प्रस्ताव रखना महंगा पड़ा गया और भूमि पर कब्जा करने वाले दो सगे भाईयों ने सरपंच की कार से कुचलकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कार सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रमोद पिता शेरसिंह यादव (40) निवासी देवल के अनुसार गांव के सुरेन्द्र यादव व सोवरन यादव गोचर भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, जिसपर उनके सरपंच भाई लाखन यादव ने गोशाला का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद उन्होंने हत्या करने की धमकी दी थी। प्रमोद के अनुसार गुरुवार को उनके भाई लाखन सिंह मोटर साइकिल क्रमांक एमपी 15 एमएस 7503 से बीना से गांव देवल जा रहे थे और पीछे से प्रमोद भी जा रहा था। तभी उसे रास्ते में सुरेन्द्र यादव व सोवरन यादव कार क्रमांक एमपी 40 सीए 1568 से आगे जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद गुरयाना गांव के पास उन्होंने लाखन के लिए पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। इसके बाद आरोपियों ने कार को बैक करके फिर से लाखन के ऊपर चढ़ाकर कुचल दिया। तभी प्रमोद भी पीछे से घटनास्थल पर पहुंच गया, जिसने इसकी जानकारी अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए दी। घटना के बाद पुलिस ने घटना में उपयोग की गई कार व दोनों आरोपियों सुरेन्द्र व सोवरन को गिरफ्तार कर लिया है।