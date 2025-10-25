पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए होनी थी लोक सुनवाई, नहीं पहुंचे अधिकारी

बीना. ग्राम बारधा के पास पत्थर खदान के लिए क्षेत्रीय मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई का आयोजन शुक्रवार की दोपहर 1 बजे होनी थी। इसके लिए एक दिन पहले गांव में मुनादी कराई गई थी, लेकिन शाम 4 बजे तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचे और आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे ग्रामीणों को वापस लौटना पड़ा।

जानकारी के अनुसार अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्थर खदान के लिए खसरा नंबर 575/1/1, क्षेत्रफल 1 हैक्टेयर के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया था। इसके लिए शुक्रवार को एसडीएम की अध्यक्षता में खनन स्थल के पास सुनवाई होनी थी। सुनवाई स्थल पर टेंट लगाया गया था और पटवारी राजेश शर्मा, सचिव करन अहिरवार, कोटवार मनोहर सहित ग्रामीण भी समय पर पहुंच गए थे, लेकिन शाम 4 बजे तक जब कोई अधिकारी नहीं पहुंचे, तो ग्रामीण वापस लौट आए।