अस्पताल के अंदर पहुंच रहे चूहे, प्रसूति वार्ड भी नहीं सुरक्षित, नवजात बच्चों को खतरा

बीना. इंदौर की एमवाय अस्पताल में चूहों के कुतरने से दो बच्चों की मौत होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जारी है। स्थानीय सिविल अस्पताल में चूहे पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं हो रहे हैं। सबसे ज्यादा खतरा प्रसूति वार्ड में है, जहां नवजात भर्ती रहते हैं।

अस्पताल परिसर में प्रसूति भवन अलग से बनाया गया है, जहां नीचे वार्ड में प्रसव के बाद मां और नवजात को भर्ती किया जाता है, लेकिन यहां घूम रहे चूहे परेशानी बने हुए हैं। चूहे कभी पलंग पर आ जाते हैं, तो कई बार वहां रखे खाने-पीने की वस्तुओं को खराब कर देते हैं। सबसे ज्यादा खतरा यहां नवजात के लिए रहता है, यदि उन्हें चूहे काट लेंगे, तो संक्रमण फैल सकता है। नवजात की कोमल त्वचा चूहों के पंजों से भी छिल सकती है। यह समस्या कई महीनों से बनी हुई है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने चूहों को वार्ड के अंदर पहुंचने से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए हंै। इंदौर में हुई घटना के बाद भी सबक नहीं लिया जा रहा है। यहां जली वाले गेट तक नहीं लगाए गए हैं।