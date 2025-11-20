Patrika LogoSwitch to English

सागर

बम्हौरी तिराहा पर पकड़ी गईं 15 साल पुरानी दो बसों का पंजीयन निरस्त

सडक़ों से 15 साल पुरानी बसें हटाने के परिवहन आयुक्त से निर्देश मिलते ही क्षेत्रीय परिवहन अमला मैदान में उतर गया है। बुधवार को आरटीओ टीम ने सागर शहर और बम्हौरी तिराहा चैकिंग के दौरान पुरानी दो बसें पकड़ी।

सागर

Rizwan ansari

Nov 20, 2025

सडक़ों से 15 साल पुरानी बसें हटाने के परिवहन आयुक्त से निर्देश मिलते ही क्षेत्रीय परिवहन अमला मैदान में उतर गया है। बुधवार को आरटीओ टीम ने सागर शहर और बम्हौरी तिराहा चैकिंग के दौरान पुरानी दो बसें पकड़ी। आरटीओ ने दोनों बसों के पंजीयन रद्द कर दिए हैं और बस मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पंजीयन के लिए स्क्रैप की प्रक्रिया अपनाएं।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि जांच दल ने बुधवार को यात्री बसों के अलावा स्कूल वाहनों की भी जांच की। परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, चालक-परिचालक लाइसेंस आदि की विस्तृत जांच की गई। सुरक्षा मानकों के तहत आपातकालीन द्वार खोलकर देखा गया। यह भी सुनिश्चित किया गया कि आपातकालीन द्वार के सामने कोई अतिरिक्त सीट न लगी हो। सभी वाहनों में अग्निशमन यंत्र की स्थिति व उपयोगिता की भी जांच की गई। यात्री प माल वाहनों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 3 चालान बनाकर 14000 रुपए शमन शुल्क वसूला गया। परिवहन विभाग ने सभी बस व स्कूल बस संचालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने वाहनों में मानक के अनुरूप अग्निशमन यंत्र, वैध दस्तावेज अनिवार्य रूप से रखें।

Published on:

20 Nov 2025 04:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बम्हौरी तिराहा पर पकड़ी गईं 15 साल पुरानी दो बसों का पंजीयन निरस्त

