रिहर्सल शुरू… 13 से शुरू होगा अन्वेषण थिएटर ग्रुप का नाट्य समारोह

सागर . अन्वेषण थिएटर ग्रुप पांच दिवसीय नाट्य समारोह पांच रंग अन्वेषण के संग 13 सितंबर शनिवार से स्थानीय रवींद्र भवन में आरंभ होगा। पांचों दिनों के नाटकों में प्रवेश नि:शुल्क रहेगा। अन्वेषण के अध्यक्ष रवींद्र दुबे कक्का एवं सचिव डॉ. अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि नाट्य समारोह में प्रतिदिन शाम 7 बजे से होने वाले नाटकों में चार नाटक अन्य शहरों की नाट्य संस्थाएं प्रस्तुत करेंगी। एक नाटक आयोजक संस्था अन्वेषण का होगा। इसके तहत छतरपुर, भोपाल, कटनी एवं टीकमगढ़ के नाट्य दलों को आमंत्रित किया गया है। समारोह में 16 सितंबर को दी जाने वाली अपनी प्रस्तुति 'ताम्रपत्र' के लिए अन्वेषण के कलाकार जोरों से तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ जहां मंच के कलाकार पिछले एक महीने से मयंक विश्वकर्मा के निर्देशन एवं मधुसूदन पांडेय के सह-निर्देशन में कई-कई घंटे रिहर्सल में व्यस्त हैं, तो वहीं मंच परे के कलाकार नाटक के प्रबंधन में व्यस्त हैं। ताम्रपत्र नाटक में मंच पर सतीश साहू, आयुषी चौरसिया, रवींद्र दुबे कक्का, संदीप दीक्षित, ग्राम्या चौबे, समता झुड़ेले,अमजद ख़ान, देवेंद्र सूर्यवंशी, अश्वनी साहू आदि कलाकार अपना अभिनय दिखाएंगे। वहीं मंच परे की व्यवस्थाओं में अभिषेक दुबे, राजीव जाट, संदीप बोहरे आदि कलाकार परिश्रम कर रहे हैं। उक्त सभी नाटकों में दर्शकों का प्रवेश नि:शुल्क रहेगा। प्रवेश-पत्र के लिए अन्वेषण के सदस्यों से संपर्क किया जा सकता है।