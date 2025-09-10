Patrika LogoSwitch to English

सागर

रिहर्सल शुरू… 13 से शुरू होगा अन्वेषण थिएटर ग्रुप का नाट्य समारोह

अन्वेषण थिएटर ग्रुप पांच दिवसीय नाट्य समारोह पांच रंग अन्वेषण के संग 13 सितंबर शनिवार से स्थानीय रवींद्र भवन में आरंभ होगा। पांचों दिनों के नाटकों में प्रवेश नि:शुल्क रहेगा। अन्वेषण के अध्यक्ष रवींद्र दुबे कक्का एवं सचिव डॉ. अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि नाट्य समारोह में प्रतिदिन शाम 7 बजे से होने वाले नाटकों में चार नाटक अन्य शहरों की नाट्य संस्थाएं प्रस्तुत करेंगी।

सागर

Reshu Jain

Sep 10, 2025

natak
natak

भोपाल, कटनी, छतरपुर व टीकमगढ़ की टीमें देंगी प्रस्तुतियां

सागर . अन्वेषण थिएटर ग्रुप पांच दिवसीय नाट्य समारोह पांच रंग अन्वेषण के संग 13 सितंबर शनिवार से स्थानीय रवींद्र भवन में आरंभ होगा। पांचों दिनों के नाटकों में प्रवेश नि:शुल्क रहेगा। अन्वेषण के अध्यक्ष रवींद्र दुबे कक्का एवं सचिव डॉ. अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि नाट्य समारोह में प्रतिदिन शाम 7 बजे से होने वाले नाटकों में चार नाटक अन्य शहरों की नाट्य संस्थाएं प्रस्तुत करेंगी। एक नाटक आयोजक संस्था अन्वेषण का होगा। इसके तहत छतरपुर, भोपाल, कटनी एवं टीकमगढ़ के नाट्य दलों को आमंत्रित किया गया है। समारोह में 16 सितंबर को दी जाने वाली अपनी प्रस्तुति 'ताम्रपत्र' के लिए अन्वेषण के कलाकार जोरों से तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ जहां मंच के कलाकार पिछले एक महीने से मयंक विश्वकर्मा के निर्देशन एवं मधुसूदन पांडेय के सह-निर्देशन में कई-कई घंटे रिहर्सल में व्यस्त हैं, तो वहीं मंच परे के कलाकार नाटक के प्रबंधन में व्यस्त हैं। ताम्रपत्र नाटक में मंच पर सतीश साहू, आयुषी चौरसिया, रवींद्र दुबे कक्का, संदीप दीक्षित, ग्राम्या चौबे, समता झुड़ेले,अमजद ख़ान, देवेंद्र सूर्यवंशी, अश्वनी साहू आदि कलाकार अपना अभिनय दिखाएंगे। वहीं मंच परे की व्यवस्थाओं में अभिषेक दुबे, राजीव जाट, संदीप बोहरे आदि कलाकार परिश्रम कर रहे हैं। उक्त सभी नाटकों में दर्शकों का प्रवेश नि:शुल्क रहेगा। प्रवेश-पत्र के लिए अन्वेषण के सदस्यों से संपर्क किया जा सकता है।

इन नाटक की होगी प्रस्तुति

दिनांक - 13 सितंबर

नाटक - द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी

लेखक - दिनेश भारती

निर्देशक - शिवेंद्र शुक्ला

प्रस्तुति - शंखनाद नाट्य मंच छतरपुर

दिनांक - 14 सितंबर

नाटक - बेगर्स लेण्ड

लेखक एवं निदेशक - राजीव श्रीवास्तव

प्रस्तुति - मंडली भोपाल

दिनांक - 15 सितंबर

नाटक - स्वांग मल्टीनेशनल

लेखक - अलखनंदन

निर्देशक - सादात् भारती

प्रस्तुति - संप्रेषणा नाट्य मंच कटनी

दिनांक - 16 सितंबर

नाटक - ताम्रपत्र

लेखक - देवाशीष मजूमदार

अनुवाद - सांत्वना निगम

निर्देशक - मयंक विश्वकर्मा

प्रस्तुति - अन्वेषण थिएटर ग्रुप सागर

दिनांक - 17 सितंबर

नाटक - बज्जुर भडय़ा

कहानी - विजयदान देथा

बुंदेली रूपांतरण - संजय श्रीवास्तव

निर्देशक - संदीप श्रीवास्तव

प्रस्तुति - पाहुना लोक जन समिति टीकमगढ़

10 Sept 2025 11:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / रिहर्सल शुरू… 13 से शुरू होगा अन्वेषण थिएटर ग्रुप का नाट्य समारोह

