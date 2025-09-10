वर्धमान कॉलोनी में धर्मसभा…: दान की महिमा अपरंपार है : मुनि विमल सागर

मुनि ने कहा कि मोक्ष की सीट अभी से आप बुक करा सकते हैं। ऐसी विधियां आगम में लिखी हुई है। 156 उपवास संकल्प के साथ पूरे जीवन में कर ले, अतिशयोक्ति नहीं है यह बिल्कुल सही है और यदि आपने पुरुषार्थ किया है तो मुक्ति संभव है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जितना अधिकतम हो सके उतना करो। मुनि ने कहा कि जिनेंद्र भगवान को प्रतिदिन एक श्रीफल चढ़ाना चाहिए उसका फल अवश्य मिलता है और प्रतिदिन संयम के साथ समाधि की भावना भाना चाहिए वह भी पूर्ण होगी।

मुकेश जैन ढाना ने बताया कि मुनि संघ का दोपहर बाद विहार मोराजी की ओर हुआ। शाम को मुनि संघ चौधरन बाई जैन मंदिर बड़ा बाजार पहुंचे। 10 सितंबर को चौधरन बाई मंदिर में मुनि के सानिध्य में अभिषेक, शांतिधारा होगी और मंगल प्रवचन के बाद आहारचर्या संपन्न होगी। 11 सितंबर को मुनि संघ के सानिध्य में पंडित गणेश प्रसाद वर्णी की 152 वी जयंती मोराजी में मनाई जाएगी।