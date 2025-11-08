अंतरराष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिताओं में सागर के खिलाड़ियों ने रचा इतिहास, 27 स्वर्ण पदक जीते

मध्य प्रदेश कूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं हेड कोच डॉ. मोहम्मद ऐजाज खान के नेतृत्व व मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर ट्रॉफी प्राप्त की। सागर से दीपांशा सिंह, जेनुअल आब्दीन राइन, आकाश दुबे, मोहम्मद सोहेल खान, शैलेंद्र सिंह कुर्मी, मोहम्मद अरमान खान, युवराज पवार, कृष्णा भाटिया, आर्यन सिंह, कृष, उत्कर्ष पटेल, अरकाम खान, जैद खान, अंश सिंह, देवांश पटेरिया, दिवी जैन, श्रद्धा साहू, विधि सिंह राजपूत, वैशाली झा, दीक्षा सेन, वैष्णवी सिंह, प्रियंका इक्का, श्रेया गुप्ता, अवीथा श्रीवी आर, मेघा भोजक, पावनी सिंह, अभिषेक राठौर, इशिका मिश्रा, मन्नत शाह, आकाश गुप्ता, मोहम्मद ईशान खान, अपूर्व सेन, शिव देश ठाकुर व अक्षय विश्वकर्मा ने भाग लिया।