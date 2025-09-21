आखिर सागर पुलिस ने ही दर्ज की लूट की एफआइआर, आरोपियों की तलाश जारी

चालक पर बंदूक तानकर अमेजन पार्सल ट्रक को लूटने के मामले में आखिरकार शनिवार को गौरझामर पुलिस ने 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है। ट्रक चालक के बयान लिए गए। पार्सल से आधे भरे गए ट्रक को भी गौरझामर लाया गया। इधर कंपनी की एक टीम भी गौरझामर पहुंची जहां टीम लूटे गए पार्सल की जानकारी जुटा रही है।

शिकायतकर्ता बिहार के खगडिय़ा जिला निवासी 39 वर्षीय दिलचन पुत्र अवध पटेल ने पुलिस को बताया कि गुडग़ांव की एसएस लॉजिस्टिक कंपनी में नौकरी करता है। 16 सितंबर की सुबह 4 बजे उसने कंटेनर में पार्सल भरकर नागपुर के लिए निकला था। ट्रक में जीपीएस और कैमरा लगा है, जिसका एक्सेस कंपनी के पास है। रात करीब 2 बजे सिलारपुर गांव में आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। उसे गाड़ी रोकनी पड़ी। तभी चार अज्ञात आरोपी उसके ट्रक में आ गए। लुटेरों ने उसके हाथ-पैर बांध दिए और बंदूक दिखाकर धमकाया। उससे मारपीट की और मोबाइल छीन लिया। आरोपियों ने रास्ते में दो जगह कंटेनर रोका। कटर मशीन से केबिन के अंदर की चद्दर काटी और गाड़ी में रखा माल दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर लिया। वारदात के दौरान आरोपी ही उसका कंटेनर चला रहे थे।