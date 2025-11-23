Breaking: भैंस ढूंढने निकले एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत, बस ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर

एक ही परिवार के चार किशोरों की मौत होने की वजह से हादसे के बाद अनंतपुरा गांव में मातम पसरा है। यहां मृतक के स्वजनों का रो-रोककर बुरा हाल है। उनका कहना है कि भैंस चोरी होने के बाद उसके बरखेरा गांवों में होने की सूचना मिली थी। उसी के बाद चारों सदस्य वहां जा रहे थे, लेकिन इस बीच यह हादसा हो गया। बस से टकराते ही बाइक सवार 17 वर्षीय उमेश पाल, 16 वर्षीय कृसु पाल, 15 वर्षीय शिवम पाल व 16 वर्षीय सत्यम पाल हवा में उछल गए। यह लोग सड़क किनारे पड़े पत्थरों से जा टकराए, जिससे इनकी मौके पर ही मौत हो गई। (MP News)