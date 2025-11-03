Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को देख एसडीएम ने की पहल, दानदाता दे रहे मरीजों की जरूरत का सामान

पांच लाख की सामग्री, तीन लाख रुपए नकद राशि हो चुकी है खाते में जमा

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 03, 2025

Seeing the chaos prevailing in the hospital, the SDM took initiative, donors are providing essential items to the patients.

अस्पताल को सामग्री प्रदान करते हुए

बीना. सिविल अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं की शिकायत मिलने पर जब पहली बार एसडीएम ने निरीक्षण किया, तो वह हालात देख दंग रह गए थे और उन्होंने फिर सुधार के लिए प्रयास शुरू किए। सामाजिक संगठन, व्यापारी आदि की बैठक कर उन्हें अस्पताल में सामग्री उपलब्ध कराने प्रेरित किया, जिससे मरीजों को लाभ मिल सके।
एसडीएम विजय डेहरिया ने अस्पताल में जरूरत के सामान की सूची बनवाई और निजी चिकित्सक, मेडिकल संचालक, व्यापारी, समाजसेवी, बैंक आदि से चर्चा की थी। इसके बाद अस्पताल को दो अलमारी, चार स्ट्रेचर, दो व्हीलचेयर, दो कंप्यूटर, प्रिंटर, 65 कंबल, 65 चद्दर, पांच गद्दे, 20 सीलिंग फेन, 3 फ्रिज, पांच कूलर, 10 बीपी मशीन, पानी कैंपर आदि सामान उपलब्ध कराया गया। साथ ही डेंटल यूनिट में उपकरणों की कमी से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा था और उपकरण मिलने के बाद यूनिट चालू हो गई है। करीब पांच लाख रुपए का सामान अस्पताल को मिल चुका है। साथ ही समाजसेवी संस्थाओं से अस्पताल की साफ-सफाई भी कराई गई थी।

तीन लाख रुपए नकद हुए हैं जमा
रोगी कल्याण समिति में कुछ माह पहले तक सिर्फ चार हजार रुपए थे, जिससे जरूरत का सामान भी नहीं खरीदा जा रहा था। इसके लिए भी एसडीएम ने प्रयास कर करीब तीन लाख रुपए जमा कराए हैं। 1 लाख 42 हजार रुपए तो एसडीएम कार्यालय से ही जमा हुए है, जिसमें जेल वारंट में सामान्य अपराध होने पर जमानत दी जाती है और लोग स्वेच्छा से जो राशि देते हैं, उसे अस्पताल के खाते में जमा करा रहे हैं। कुछ पटाखा व्यापारियों से भी राशि जमा कराई गई है।

व्यवस्थाएं सुधारने प्रयास जारी रहेंगे
एसडीएम ने बताया कि व्यवस्थाएं सुधारने पहल की थी और लोगों को प्रेरित किया गया था, जिससे लोगों ने आगे आकर सहयोग किया है। यह प्रयास आगे भी जारी रहेंगे और अस्पताल में जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाएगा, इसमें अस्पताल के स्टाफ का भी सहयोग जरूरी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 11:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को देख एसडीएम ने की पहल, दानदाता दे रहे मरीजों की जरूरत का सामान

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गणेश वार्ड की टंकी के लिए नपा ने भीम वार्ड मे तलाशी जगह, जल्द होगा निर्माण शुरू

The Municipal Corporation has searched for a place in Bhim Ward for the tank in Ganesh Ward, construction will begin soon.
सागर

बलदाऊ महोत्सव में हुआ दिवारी लोकनृत्य

सागर

कीचड़ में फंसा ट्रक देखकर आया चोरी प्लान, चालक-परिचालक सोते रहे और आरोपी उठा ले गए 117000 लीटर खाद्य तेल

सागर

राहतगढ़ ब्रिज से पलटी कार 10 फिट नीचे गिरी, बाल बाल बचे सवार अनहोनी टली

सागर

बादलों की ओट में छिपा रहा सूरज, हवाओं ने कराया ठंड का अहसास

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.