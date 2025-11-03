अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को देख एसडीएम ने की पहल, दानदाता दे रहे मरीजों की जरूरत का सामान

अस्पताल को सामग्री प्रदान करते हुए
बीना. सिविल अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं की शिकायत मिलने पर जब पहली बार एसडीएम ने निरीक्षण किया, तो वह हालात देख दंग रह गए थे और उन्होंने फिर सुधार के लिए प्रयास शुरू किए। सामाजिक संगठन, व्यापारी आदि की बैठक कर उन्हें अस्पताल में सामग्री उपलब्ध कराने प्रेरित किया, जिससे मरीजों को लाभ मिल सके।
एसडीएम विजय डेहरिया ने अस्पताल में जरूरत के सामान की सूची बनवाई और निजी चिकित्सक, मेडिकल संचालक, व्यापारी, समाजसेवी, बैंक आदि से चर्चा की थी। इसके बाद अस्पताल को दो अलमारी, चार स्ट्रेचर, दो व्हीलचेयर, दो कंप्यूटर, प्रिंटर, 65 कंबल, 65 चद्दर, पांच गद्दे, 20 सीलिंग फेन, 3 फ्रिज, पांच कूलर, 10 बीपी मशीन, पानी कैंपर आदि सामान उपलब्ध कराया गया। साथ ही डेंटल यूनिट में उपकरणों की कमी से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा था और उपकरण मिलने के बाद यूनिट चालू हो गई है। करीब पांच लाख रुपए का सामान अस्पताल को मिल चुका है। साथ ही समाजसेवी संस्थाओं से अस्पताल की साफ-सफाई भी कराई गई थी।
तीन लाख रुपए नकद हुए हैं जमा
रोगी कल्याण समिति में कुछ माह पहले तक सिर्फ चार हजार रुपए थे, जिससे जरूरत का सामान भी नहीं खरीदा जा रहा था। इसके लिए भी एसडीएम ने प्रयास कर करीब तीन लाख रुपए जमा कराए हैं। 1 लाख 42 हजार रुपए तो एसडीएम कार्यालय से ही जमा हुए है, जिसमें जेल वारंट में सामान्य अपराध होने पर जमानत दी जाती है और लोग स्वेच्छा से जो राशि देते हैं, उसे अस्पताल के खाते में जमा करा रहे हैं। कुछ पटाखा व्यापारियों से भी राशि जमा कराई गई है।
व्यवस्थाएं सुधारने प्रयास जारी रहेंगे
एसडीएम ने बताया कि व्यवस्थाएं सुधारने पहल की थी और लोगों को प्रेरित किया गया था, जिससे लोगों ने आगे आकर सहयोग किया है। यह प्रयास आगे भी जारी रहेंगे और अस्पताल में जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाएगा, इसमें अस्पताल के स्टाफ का भी सहयोग जरूरी है।
