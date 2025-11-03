अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को देख एसडीएम ने की पहल, दानदाता दे रहे मरीजों की जरूरत का सामान

बीना. सिविल अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं की शिकायत मिलने पर जब पहली बार एसडीएम ने निरीक्षण किया, तो वह हालात देख दंग रह गए थे और उन्होंने फिर सुधार के लिए प्रयास शुरू किए। सामाजिक संगठन, व्यापारी आदि की बैठक कर उन्हें अस्पताल में सामग्री उपलब्ध कराने प्रेरित किया, जिससे मरीजों को लाभ मिल सके।

एसडीएम विजय डेहरिया ने अस्पताल में जरूरत के सामान की सूची बनवाई और निजी चिकित्सक, मेडिकल संचालक, व्यापारी, समाजसेवी, बैंक आदि से चर्चा की थी। इसके बाद अस्पताल को दो अलमारी, चार स्ट्रेचर, दो व्हीलचेयर, दो कंप्यूटर, प्रिंटर, 65 कंबल, 65 चद्दर, पांच गद्दे, 20 सीलिंग फेन, 3 फ्रिज, पांच कूलर, 10 बीपी मशीन, पानी कैंपर आदि सामान उपलब्ध कराया गया। साथ ही डेंटल यूनिट में उपकरणों की कमी से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा था और उपकरण मिलने के बाद यूनिट चालू हो गई है। करीब पांच लाख रुपए का सामान अस्पताल को मिल चुका है। साथ ही समाजसेवी संस्थाओं से अस्पताल की साफ-सफाई भी कराई गई थी।