सागर

प्लेट में समोसा देख जनपद सदस्य हुए आग बबूला, कहा हर बार तीन खूंट का समोसा रख देते हो नाश्ते में

जनपद पंचायत में आयोजित हुई सामान्य सभा की बैठक, 11 बिन्दुओं के एजेंडा पर हुई चर्चा

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 22, 2025

Seeing the samosa in the plate, the district member became furious and said that every time you keep three pegs of samosa for breakfast.

जनपद सदस्य को बाहर ले जाते हुए उपाध्यक्ष

बीना. जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन शुक्रवार को जनपद अध्यक्ष उषा राय की अध्यक्षता किया गया था। बैठक में जनपद सदस्य भी शामिल हुए थे, जिसमें एक सदस्य एजेंडा के बिन्दु पर गंभीर नहीं दिखे, लेकिन जैसे ही नाश्ता में समोसा दिखा वह भडक़ गए।
दोपहर में सभाकक्ष में बैठक चल रही थी और कुछ देर बाद एक कर्मचारी नाश्ता की प्लेट लेकर आया। नाश्ता जनपद सदस्यों के सामने टेबल पर रखा गया। जनपद सदस्य क्षमाधर पटेल के सामने जैसे ही नाश्ता की प्लेट रखी वह भडक़ गए और कहने लगे की हर बार यह तीन खूंट का समोसा ही नश्ता में मिलता है, जिसे वह नहीं खाएंगे। यही नहीं उन्होंने वहां उपस्थित अन्य सदस्यों को भी कसम दे दी कि कोई नाश्ता नहीं करना। इसके बाद जनपद पंचायत उपाध्यक्ष अमरप्रताप ङ्क्षसह उन्हें सभाकक्ष के बाहर ले गए। वहीं, बैठक में जलगंगा संवर्धन, जल संवर्धन के कार्यों, विधयक निधि के कार्यों की जानकारी ली, जिसमें कुछ काम अधूरे हैं या बंद हैं उन्हें शीघ्र पूर्ण कराने के लिए कहा गया है। पंचायतों में स्वच्छता अभियान के तहत बनने वाले शौचालयों की जानकारी ली गई। इस अवसर पर जनपद सदस्य पूरन सिंह, शिवकुमार चढ़ार, गोमती बाई, शोभाबाई आदि उपस्थित थे।

पंचायत की टंकी से सिर्फ सरपंच पी रहे पानी
जनपद सदस्य लक्ष्मी कुशवाहा ने बताया कि बिहरना में बनी पंचायत की टंकी से सिर्फ सरपंच अरविंद राय पानी पी रहे हैं, इसके अलावा कहीं सप्लाई नहीं की जा रही है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। इसी तरह जनपद सदस्य पीपी नायक ने भी बरदौरा की पानी टंकी से सप्लाई बंद होने की शिकायत की है। ऐरन की टंकी भी बंद है, जिसपर जनपद पंचायत सीइओ प्रदीप पाल ने इस संबंध में जानकारी लेने की बात कही है।

पुलिया का काम अधूरा, कार्रवाई का डाला प्रस्ताव
जनपद उपाध्यक्ष ने कहा कि महादेवखेड़ी में पुलिया कार्य अधूरा है, जबकि भुगतान लगभग हो चुका है, जिसपर कार्रवाई के लिए प्रस्ताव डाला गया है। इसी तरह बरदौरा पंचायत के अंतर्गत बाहरी क्षेत्र में स्कूल के सामने नाली नहीं बनने से विद्यार्थी परेशान हैं। सीइओ ने इन पंचायतों के पुराने काम होने के बाद ही नया काम कराने की अनुमति देने के लिए कहा है।

किर्रावदा में बनाए गए नाले की हो रही जांच
बैठक में किर्रावदा पंचायत में बनाए गए नाले का मामला भी उठा, जिसपर अधिकारियों ने बताया विधायक निधि से 24 लाख रुपए की लागत से नाला बनाया है, जो क्षतिग्रस्त हो गया है और इसको लेकर जांच चल रही है। यह नाला बिना अनुमति के नेशनल हाइवे की जमीन तक पर बना दिया है।

आजीविका मिशन में हो रहा भ्रष्टाचार
आजीविका मिशन के तहत होने वाले कार्यों की भी बैठक में समीक्षा की गई, जिसपर जनपद सदस्य प्रकाश लोधी ने कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आजीविका मिशन में हो रहा है। उन्होंने इसकी जांच कराने के लिए कहा।

