प्लेट में समोसा देख जनपद सदस्य हुए आग बबूला, कहा हर बार तीन खूंट का समोसा रख देते हो नाश्ते में

बीना. जनपद पंचायत में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन शुक्रवार को जनपद अध्यक्ष उषा राय की अध्यक्षता किया गया था। बैठक में जनपद सदस्य भी शामिल हुए थे, जिसमें एक सदस्य एजेंडा के बिन्दु पर गंभीर नहीं दिखे, लेकिन जैसे ही नाश्ता में समोसा दिखा वह भडक़ गए।

दोपहर में सभाकक्ष में बैठक चल रही थी और कुछ देर बाद एक कर्मचारी नाश्ता की प्लेट लेकर आया। नाश्ता जनपद सदस्यों के सामने टेबल पर रखा गया। जनपद सदस्य क्षमाधर पटेल के सामने जैसे ही नाश्ता की प्लेट रखी वह भडक़ गए और कहने लगे की हर बार यह तीन खूंट का समोसा ही नश्ता में मिलता है, जिसे वह नहीं खाएंगे। यही नहीं उन्होंने वहां उपस्थित अन्य सदस्यों को भी कसम दे दी कि कोई नाश्ता नहीं करना। इसके बाद जनपद पंचायत उपाध्यक्ष अमरप्रताप ङ्क्षसह उन्हें सभाकक्ष के बाहर ले गए। वहीं, बैठक में जलगंगा संवर्धन, जल संवर्धन के कार्यों, विधयक निधि के कार्यों की जानकारी ली, जिसमें कुछ काम अधूरे हैं या बंद हैं उन्हें शीघ्र पूर्ण कराने के लिए कहा गया है। पंचायतों में स्वच्छता अभियान के तहत बनने वाले शौचालयों की जानकारी ली गई। इस अवसर पर जनपद सदस्य पूरन सिंह, शिवकुमार चढ़ार, गोमती बाई, शोभाबाई आदि उपस्थित थे।