कल शिव योग में मनेगी शनि अमावस्या, कबूलापुल स्थित शनिदेव में तेल और दीप दान करेंगे भक्त

शनि अमावस्या 23 अगस्त शनिवार को शिव योग के संयोग में मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि की शुरुआत 22 अगस्त शुक्रवार को सुबह 11.55 बजे होगी, लेकिन उदया तिथि होने के कारण अमावस्या के कार्य 23 अगस्त को किए जाएंगे। अमावस्या पर शिव योग देर रात 12 बजकर 54 मिनट तक है। इससे पहले परिघ योग रहेगा। परिघ योग का समापन दोपहर 1 बजकर 20 मिनट पर होगा।

शनि अमावस्या के चलते कबूलापुल स्थित शनिदेव मंदिर, पहलवान बब्बा मंदिर में विराजमान शनिदेव मंदिर, चकराघाट स्थित शनिदेव मंदिर एवं परेड हनुमान मंदिर में विराजमान शनिदेव के दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। अमावस्या पर कबूलापुल स्थित शनि मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचेगे। तेल व तिल दान करने के लिए भक्तों के लिए भीड़ उमड़ेगी। वहीं भूतेश्वर मंदिर में अभिषेक, पूजन और हवन कार्यक्रम होगा। सुबह शनि भगवान का अभिषेक किया जाएगा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए इमरती का भोग लगेगा।