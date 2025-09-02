विधायक के बंगले पर निकल रहे सांप, एक माह में दूसरी घटना

सागर. धर्मश्री स्थित विधायक शैलेंद्र जैन के बंगले से लगातार सांप निकलने की घटनाएं सामने आ रहीं हैं। एक माह में दो बार स्नेक कैचर ने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। गनीमत है कि पकड़े गए सभी सांप जहरीली प्रजाति के नहीं हैं। सोमवार सुबह 8 विधायक के बंगले के पोर्च में बंगला पर तैनात कर्मचारियों को सांप दिखा। कर्मचारियों ने इसकी सूचना स्नेक कैचर बबलू पवार को दी। बबलू पवार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ देर की मशक्कत के बाद सांप को पकड़ लिया। जिस वक्त सांप निकला था, उस समय विधायक पूजा के लिए मंदिर गए थे। बबलू पवार ने बताया कि सांप 4 फीट लंबा वाटर स्नेक प्रजाति का था, जो जहरीला नहीं होता। इसके पहले भी विधायक के बंगला पर रेड स्नेक प्रजाति का सांप पकड़ा गया था।