Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

दिल्ली आंदोलन को निकले तमिलनाडु के किसानों को MP में रोका, स्टेशन बन गया जेल!

MP News: इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद दिल्ली आंदोलन को निकले तमिलनाडु के किसानों को नर्मदापुरम-इटारसी में ही ट्रेन से उतार लिया गया। बीना में भारी पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन ट्रेन किसानों के बिना रवाना हुई।

2 min read
Google source verification

सागर

image

Akash Dewani

Nov 19, 2025

tamil nadu farmers detained gt express delhi protest Megadadu Dam project mp news

tamil nadu farmers detained in naramdapuram and itarsi station (फोटो- सोशल मीडिया)

Tamil Nadu farmers detained: मेगदादु बांध परियोजना (Megadadu Dam project) को रोकने सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर तमिलनाडु के विभिन्न क्षेत्रों से आंदोलन करने दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर सागर सहित कई जिलों का पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान पूरी स्टेशन छावनी में तब्दील हो रही। (MP News)

किसानों को नर्मदापुरम में उतारा गया

रात 11.23 बजे 12675 जीटी एक्सप्रेस के पहुंचते ही पुलिस ने राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी संपर्क किसान संगठन के किसानों की तलाश की, लेकिन सभी किसानों को पहले ही नर्मदापुरम और इटारसी स्टेशन पर उतार लिया गया था, जिससे ट्रेन में अन्य कोई किसान संगठन के सदस्य नहीं मिले। इसके बाद ट्रेन को रात 11.34 बजे दिल्ली को ओर रवाना कर दिया। तैयारी का जायजा लेने के लिए डीआइजी, एडिशनल एसपी सहित अन्य अधिकारी भी बीना पहुंचे थे।

दिल्ली में आंदोलन करने जा रहे थे किसान

दरअसल, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि राष्ट्रीय दक्षिण भारतीय नदी संपर्क किसान संगठन के सदस्य, चैन्नई से नईदिल्ली जंतर-मंतर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसकी जानकारी लगते ही पुलिस को अलर्ट कर दिया गया और अलग-अलग स्टेशन पर टीम ने किसानों को उतार लिया।

यह सभी किसान रिजर्वेशन कराकर नई दिल्ली जा रहे थे, जिससे इन किसानों की पहचान करने में पुलिस के लिए दिक्कत नहीं हुई। सोमवार रात से ही शहर में पुलिस का आना शुरु हो गया था, जो लोगों में चर्चा का विषय रहा, लेकिन शासन, प्रशासन ने यह जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचने दी।

किसानों की यह हैं मांगें

किसानों की मांग थी कि कृषि उत्पादों के लिए दो गुना लाभदायक मूल्य निर्धारण करना, व्यक्तिगत किसानों को फसल बीमा योजना लागू करना, सभी किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण माफ करना, तमिलनाडू को रेगिस्तान से बचाने के लिए कर्नाटक में मेगदादू बांध परियोजना को रोकना, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के किसानों के लिए मासिक पांच हजार पेंशन करना, छात्रों द्वारा लिए गए सभी शैक्षिक ऋणों को माफ करना।

पीएम से वादा पूरा करने की मांग

किसान संगठनों की मांग है कि पीएम अपना वादा पूरा करें। प्रधानमंत्री ने कृषि उत्पादों के लिए दो गुना लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था। धान का मूल्य अगर 15 रुपए प्रति किलो है, तो गेहूं का भी 15 रुपए प्रति किलो होना चाहिए। उन्होंने 54 रुपए प्रति किलो देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्होंने केवल 24 रुपए प्रति किलो दिए हैं। उसी तरह, गन्ने का मूल्य 2,700 रुपए प्रति टन है। अब उन्होंने 3,100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक केवल 3,160 रुपए ही दे रहे हैं। वह चाहते हैं प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा करें।

बनाई गई थी दो अस्थायी जेल

चेन्नई से दिल्ली की ओर जा रहे किसानों को रोकने के लिए बीना स्टेशन पर प्रदेश के कई जिलों से बड़ी संख्या में बुलाई गई पुलिस। किसानों को बीना उतारकर रोकने के लिए आरपीएफ मैदान व रेलवे संस्थान में अस्थायी जेल बनाया गया था। साथ ही उन्हें वहां तक ले जाने के लिए बस की भी व्यवस्था की गई थी। (MP News)

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: 6 आयुर्वेदिक दवाओं पर लगा बैन, स्वास्थ्य विभाग की सख्त कार्रवाई
बेतुल
betul ayurvedic medicines ban low quality order issued mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Nov 2025 09:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / दिल्ली आंदोलन को निकले तमिलनाडु के किसानों को MP में रोका, स्टेशन बन गया जेल!

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बड़े अफसरों पर सख्ती, 3 एसडीएम और 15 तहसीलदारों पर कड़ी कार्रवाई से मची खलबली

Strict action against 3 SDMs and 15 Tehsildars in MP causes uproar
सागर

बीना कॉलेज प्राचार्य पर अतिथि विद्वानों की अवैध नियुक्ति व वित्तीय अनियमितता के लगाए आरोप

सागर

हम सब की एक ही पुकार, डॉ. हरिसिंह गौर को मिले भारत रत्न

सागर

सागर में सरेआम हत्या… लगुन के एक दिन पहले युवक को चाकू से गोदकर मारा

सागर

एमपी में गोद भराई से चंद घंटे पहले युवक को चाकूओं से गोदा, 4 दिसंबर को थी शादी

sagar
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.