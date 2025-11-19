दिल्ली आंदोलन को निकले तमिलनाडु के किसानों को MP में रोका, स्टेशन बन गया जेल!

किसान संगठनों की मांग है कि पीएम अपना वादा पूरा करें। प्रधानमंत्री ने कृषि उत्पादों के लिए दो गुना लाभकारी मूल्य देने का वादा किया था। धान का मूल्य अगर 15 रुपए प्रति किलो है, तो गेहूं का भी 15 रुपए प्रति किलो होना चाहिए। उन्होंने 54 रुपए प्रति किलो देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्होंने केवल 24 रुपए प्रति किलो दिए हैं। उसी तरह, गन्ने का मूल्य 2,700 रुपए प्रति टन है। अब उन्होंने 3,100 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक केवल 3,160 रुपए ही दे रहे हैं। वह चाहते हैं प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा करें।