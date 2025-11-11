कुल्हाडी़ मारकर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार, शराब पीने मांगे थे पैसे, नहीं दिए तो कर दी थी वारदात

जिले के थाना बिनैका क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खजरा में शराब पीने के लिए 500 रुपए की मांग पूरी न होने पर 58 वर्षीय आरोपी ने 55 वर्षीय बुजुर्ग की कुल्हाडी़ मारकर मंगलवार को निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस ने पांच दिन में मामले का खुलासा करते हुए रविवार को ग्राम खजरा के घने जंगलों में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कुल्हाडी़ व खून से सने कपड़े भी बरामद किए हैं। घटना 4 नवंबर की है। मृतक धनसिंह खंगार पिता बंसीलाल खंगार,निवासी ग्राम कोटरा अपने बेटे भानु खंगार के साथ बोवनी मशीन खरीदने ग्राम खजरा गए थे। वहां आरोपी तेजसिंह गौंड 58 साल ने शराब पीने के लिए 500 रुपए मांगे। पैसे देने से मना करने पर आरोपी ने कुल्हाड़ी से धनसिंह के सिर पर जोरदार वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल धनसिंह को बंसल अस्पताल सागर लाया गया था। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बेटे भानु ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपराध का मुकदमा पंजीबद्ध किया। पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू करते हुए आरोपी की तलाश की। मुखबिर की सूचना पर 9 नवंबर को आरोपी को खजरा-तिगड्डा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। जिसके बाद सोमवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे बंडा उपजेल भेज दिया गया।