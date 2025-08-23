घर के कमरे में जमीन पर पड़ा मिला महिला का शव, चेहरे व सिर पर चोट के निशान मिले, परिचित पर हत्या करने का संदेह

गोपालगंज में नाखरे की गली में शुक्रवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिस भागती हुई एक घर में पहुंची। यहां रहने वाले नारायण सिंह ठाकुर ने पुलिस को सूचना दी थी कि उनकी पत्नी अचेत या मृत अवस्था में कमरे में पड़ी है। पुलिस के मुताबिक साधना सिंह पत्नी नारायण सिंह 46 वर्ष दोपहर में घर पर अपने बेटे अजय ठाकुर के साथ थीं। नारायण डॉ. हरिसिंह गौर विवि में शासकीय कर्मचारी हैं, जो शाम को जब घर पहुंचे तो उन्होंने पत्नी को जमीन पर पड़ा पाया। पुलिस को साधना के चेहरे व सिर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसी ठोस चीज से चेहरे पर वार करके उनकी हत्या की गई है। पुलिस के साथ एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।