2613 दिनों से समिति कर रही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य, रोप चुके हैं छह हजार पौधे

बीना. पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से मोतीचूर जल एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान समिति द्वारा निरंतर 2613 दिनों से कार्य किया जा रहा है। समिति सदस्य पौधारोपण के साथ-साथ जल संरक्षण का भी कार्य कर रहे हैं। इसके लिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। समिति में करीब 32 सदस्य जुड़े हुए हैं।

समिति सदस्यों ने वर्ष 2018 से पर्यावरण संरक्षण को लेकर कार्य शुरू किया था, जो निरंतर जारी है और कोरोना काल के दौरान भी पौधों की देखभाल निरंतर की है। समिति ने मोतीचूर नदी घाट और इटावा मुक्तिधाम से अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद नई बस्ती मुक्तिधाम, शनि मंदिर परिसर, शहर के स्कूल परिसर, पार्क सहित आसपास की अन्य सुरक्षित जगहों पर पौधारोपण किया जा रहा है। पौधारोपण करने तक ही समिति सदस्य सीमित नहीं हैं, उनकी देखभाल कर उन्हें वृक्ष बनाया जाता है। पौधों को नियमित पानी देना और गर्मी में तेज धूप से बचाने के लिए भी उपाय किए जाते हैं। 2613 दिनों के अभियान में समिति अलग-अलग जगहों पर करीब छह हजार पौधे रोप चुकी है, जिसमें चार हजार पौधे सुरक्षित हैं। इसके लिए नदी की साफ-सफाई और जल संरक्षण के लिए भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही समिति के प्रयास से मोतीचूर नदी में अलग से विसर्जन घाट भी नगर पालिका ने बनाया है, जिससे अब पूरी नदी का पानी खराब नहीं होता है।