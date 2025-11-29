मजदूरी के पैसे मांगने पर ठेकेदार ने महिला और उसके बेटे को बेरहमी से पीटा

कैंट थाना के तहत आने वाले ग्राम गढ़पहरा कुडारी से ठेकेदार ने मजदूरी के पैसे मांगने पर महिला और उसके बेटे के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित महिला गुड्डी बाई अहिरवार 60 वर्ष को ठेकेदार से मजदूरी के पैसा मांगना भारी पड़ गया। ठेकेदार घनश्याम ने महिला के घर जाकर उसे और उसके बेटे को बेरहमी से पीटा, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। ठेकेदार घनश्याम अहिरवार के रोड निर्माण का काम करा रहा है। हेमंत अहिरवार वहीं मजदूरी करता है। हेमंत ने बताया कि उसकी लगभग एक माह की मजदूरी के पैसे ठेकेदार के पास बकाया थे। जो ठेकेदार से मांगे, तो उसने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत थाने में की थी।