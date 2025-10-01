माता के गीतों के साथ हुआ जवारों का विसर्जन, दोपहर बाद पंडालों में हवन पूजन का दौर भी शुरू

शहर में मंगलवार को नवरात्रि की नवमी पर देवी मंदिरों में जवारा विसर्जन किया गया। इस दौरान नगर और ग्रामीण अंचलों में आस्था और भक्ति का माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से मां दुर्गा को जवारे अर्पित किए। नगर के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। ढोल-मंजीरों की थाप पर महिलाएं और पुरुष परंपरागत देवी गीत गाते हुए माता की आराधना कर रहे थे। ग्रामीण अंचलों में भी टोलियों ने उत्साह के साथ गीत गाए और जवारों का विसर्जन किया। श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में प्रसाद अर्पित कर सुख-समृद्धि और परिवार के मंगल की कामना की।भक्तों ने जवारा विसर्जन के साथ नवरात्रि का समापन किया और माता रानी का आशीर्वाद लिया।