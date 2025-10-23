संयुक्त संचालक के निर्देश बेअसर, मंडी के बाहर फुटकर व्यापारी कर रहे खरीदी

मंडी के बाहर खरीदी करते हुए व्यापारी
बीना. कृषि उपज मंडी के बाहर ही कुछ व्यापारी बिना लाइसेंस के उपज खरीद रहे हैं। जबकि पिछले दिनों मंडी का निरीक्षण करने आए मंडी बोर्ड के संयुक्त संचालक आरपी चक्रवर्ती ने सख्त निर्देश दिए थे कि बाहर एक भी व्यापारी खरीदी नहीं करेगा और जो खरीदी करते मिले उसकी दुकान सील की जाए।
इसके बाद भी उनके निर्देशों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। एक दिन दुकानें बंद रहने के बाद दूसरे दिन से ही खरीदी शुरू कर दी गई थी और कई क्विंटल उपज यह खरीद रहे हैं। बाहर हो रही खरीदी से छोटे किसानों को सही दाम नहीं मिल पाते हैं और मंडी टैक्स की चोरी की जाती है। इसके बाद भी मंडी के अधिकारी, कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। संयुक्त संचालक से जब बाहर खरीदी के नियमों के संबंध में पूछ गया था, तो उनका कहना था कि कोई नियम नहीं है और लाइसेंस लेकर मंडी के अंदर खरीदी कर सकते हैं।
सैकड़ों क्विंटल खरीदते हैं उपज
मंडी के गेट पर ही फुटकर व्यापारी सैकड़ों क्विंटल उपज खरीद रहे हैं। पांच वर्ष पूर्व तत्कालीन एसडीएम ने फुटकर व्यापारियों पर कार्रवाई की थी, जिसमें गोदामें भरी हुई मिलने पर सील कराई थीं। इसके बाद फिर कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे फुटकर व्यापारी बिना किसी के डर के खरीदी कर रहे हैं।
