शादी के लिए लड़की आए थे लड़की देखने, बैग से चोरी हो गए रुपए व चांदी

बीना. इंदौर से बीना शादी के लिए लड़की देखने के लिए एक परिवार के साथ अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस थाने में जाकर की है।

जानकारी के अनुसार रामवीर पिता लल्लू बडेरे (38) निवासी इंदौर, अपने भाई ब्रजेश, बहन गुलाब व पत्नी रामवती के साथ ब्रजेश की शादी के लिए लड़की देखने के लिए गुप्ता गार्डन आए थे, जो गुरुवार की सुबह इंदौर से बस से बीना पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने नहाने के लिए सुलभ कांप्लेक्स के लिए एक ऑटो चालक से पूछा, जिसने उन्हें ऑटो से मंडी में स्थित सुलभ कांप्लेक्स पहुंचाया। कांप्लेक्स पर रामवीर, गुलाब व रामवती नहाने के लिए अंदर चले गए और उनका बैग ब्रजेश लेकर बाहर बैठा था। कुछ देर बाद सभी गुप्ता गार्डन में लडक़ी देखने के लिए गए। इसके बाद रामवीर परिवार के साथ अपनी ससुराल चंदेरी चला गया। उन्होंने शुक्रवार की सुबह जब बैग खोलकर देखा, तो बैग में रखे पचास हजार रुपए व एक किलो चांदी उसमें नहीं थी। यह चांदी वह भाई की शादी के लिए जेवरात बनाने के लिए लेकर गए, जो चोरी चली गई। उन्होंने आशंका जताई है कि जब मंडी में उनका भाई बैग लेकर बैठा था उसी समय किसी व्यक्ति ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शुक्रवार को वह फिर से बीना आए और पूरी घटना की जानकारी पुलिस के लिए दी।