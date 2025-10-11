चांद ने कराया इंतजार… रात 8.54 पर हुए दीदार, अर्घ्य देकर खोला उपवास

शहर में दिनभर निर्जला व्रत रखने वाली सुहागिनों को शुक्रवार की रात चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए इंतजार करना पड़ा। शहर में चंद्रोदय का समय 8 बजे था, लेकिन चंद्रमा के दर्शन रात्रि 8.54 बजे हुए। बादलों की वजह से चंद्रमा छिपा रहा। रात 8.54 बजे चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति के दर्शन करने के बाद उनके हाथों से पानी पीकर सुहागिनों ने अपना निर्जला व्रत खोला। दिनभर निर्जला व्रत रखने वाली महिलाएं बार-बार चांद देखने के लिए पहुंची, लेकिन घंटों तक चांद के दर्शन ही नहीं हुए। कहीं परिवार के लोगों के साथ तो कहीं सामूहिक तौर पर महिलाओं ने घर की छतों पर पूजा-अर्चना कर कथा सुनी। सिविल लाइन स्थित एक होटल में पंजाबी समाज की महिलाओं ने उत्साह के साथ पर्व को मनाया।