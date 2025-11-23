आगासौद रोड पर ग्रामीण क्षेत्र में लगाई थी नपा ने लाइट, बिल जमा न होने से हुईं बंद

बीना. नगर पालिका ने तीन वर्ष पूर्व अपनी सीमा से बाहर बरदौरा पंचायत अंतर्गत आगसौद रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाई थीं, जिसपर लाखों रुपए खर्च किए गए थे। यह लाइटें करीब छह माह तक तो नगर पालिका ने जलाईं, लेकिन फिर पंचायत से बिल भरने के लिए कहा और सप्लाई बंद कर दी। तभी से लाइटें बंद हैं, जिससे आसामाजिक तत्वों ने कुछ लाइटें तोड़ दी हैं, तो कुछ चोरी चली गईं हैं।

नपा ने आगासौद रोड पर मोतीचूर नदी की पुलिया से डबल लॉक गोदाम के आगे तक दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट लगवाईं थीं। छह माह तक यह लाइट नगर पालिका की बिजली से जलाई गईं और फिर पंचायत से बिल जमा करने की बात कहकर लाइट बंद कर दीं। पंचायत के पास बजट न होने के कारण यह लाइट तभी से बंद हैं, जिसमें कुछ खंभे तक चोरी हो गए हैं। खंभों पर लगी लाइट भी तोड़ दी हैं या गायब हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लाइट लगाकर नगर पालिका ने सिर्फ रुपयों की बर्बादी की है।