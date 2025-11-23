आगासौद रोड पर ग्रामीण क्षेत्र में लगाई थी नपा ने लाइट, बिल जमा न होने से हुईं बंद

खंभे से गायब हुई लाइट
बीना. नगर पालिका ने तीन वर्ष पूर्व अपनी सीमा से बाहर बरदौरा पंचायत अंतर्गत आगसौद रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाई थीं, जिसपर लाखों रुपए खर्च किए गए थे। यह लाइटें करीब छह माह तक तो नगर पालिका ने जलाईं, लेकिन फिर पंचायत से बिल भरने के लिए कहा और सप्लाई बंद कर दी। तभी से लाइटें बंद हैं, जिससे आसामाजिक तत्वों ने कुछ लाइटें तोड़ दी हैं, तो कुछ चोरी चली गईं हैं।
नपा ने आगासौद रोड पर मोतीचूर नदी की पुलिया से डबल लॉक गोदाम के आगे तक दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट लगवाईं थीं। छह माह तक यह लाइट नगर पालिका की बिजली से जलाई गईं और फिर पंचायत से बिल जमा करने की बात कहकर लाइट बंद कर दीं। पंचायत के पास बजट न होने के कारण यह लाइट तभी से बंद हैं, जिसमें कुछ खंभे तक चोरी हो गए हैं। खंभों पर लगी लाइट भी तोड़ दी हैं या गायब हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लाइट लगाकर नगर पालिका ने सिर्फ रुपयों की बर्बादी की है।
लाइट लगाते समय भी आईं थीं आपत्ति
जब ग्रामीण क्षेत्रों में नपा द्वारा लाइट लगाईं जा रही थीं, तब भी कांग्रेस द्वारा इसपर आपत्ति जताई गई थी। बैठकों में भी यह मुद्दा उठा था, लेकिन नपा से लगा गांव होने के कारण लोगों की सुविधा के लिए लाइट लगाने की बात नपा अधिकारियों द्वारा कही गई थी।
पंचायत में नहीं है इतना बजट
पंचायत में इतना बजट नहीं है कि स्ट्रीट लाइट का बिल जमा किया जा सके। नगर पालिका से ही सप्लाई चालू कराने के लिए अध्यक्ष से कई बार कह चुके हैं। लाइट बंद होने से आसामाजिक तत्वों ने तोडफ़ोड़ कर दी है, तो कुछ चोरी हो गई हैं।
मुकेश कुशवाहा, सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत बरदौरा
