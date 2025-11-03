Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

धूमधाम से निकला माता लक्ष्मी का चल समारोह, नाम आंखों से भक्तों ने दी माता लक्ष्मी को विदाई

मां लक्ष्मी सार्वजनिक महोत्सव समिति ने दीपावली पर तिलकगंज वार्ड में मां लक्ष्मी की स्थापना की थी। रविवार को शहर में बड़ी धूम धाम से चल समारोह निकल गया। चल समारोह डीजे, बाजे, अखाड़े सहित डमरू दल के साथ निकाला गया। नाम आंखों से भक्तों ने दी माता लक्ष्मी को विदाई दी।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 03, 2025

मां लक्ष्मी सार्वजनिक महोत्सव समिति ने दीपावली पर तिलकगंज वार्ड में मां लक्ष्मी की स्थापना की थी। रविवार को शहर में बड़ी धूम धाम से चल समारोह निकल गया। चल समारोह डीजे, बाजे, अखाड़े सहित डमरू दल के साथ निकाला गया। नाम आंखों से भक्तों ने दी माता लक्ष्मी को विदाई दी। चल समारोह तिलकगंज महेंद्र मिल के पीछे से शुरू होकर लच्छू तिराहा, राधा टॉकीज चौराहा होते हुए स्टेशन रोड से पेट्रोल पंप पर समाप्त हुआ। जहां समिति के सदस्यों ने माता रानी को बरमान ले जाया गया। जहां पूर्ण विधि विधान से माता रानी की विदाई की। चल समारोह में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य शैलेश केशरवानी ने मातारानी की आरती कर शहरवासियों के सुख समृद्धि की कामना की।

समिति के संरक्षक भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य शैलेश केसरवानी ने बताया कि दीपावली से शहर के तिलकगंज वार्ड में मां लक्ष्मी विराजमान थी। शहर में केवल एक ही स्थान तिलकगंज में मां लक्ष्मी विराजमान की जाती है। शहर के भक्तगणों में नवरात्रि जैसा माहौल तिलकगंज वार्ड में रहता है। माता लक्ष्मी आज हम सभी से विदा ले रही हैं। चल समारोह में अब्बी साहू समिति के सदस्य रानू यादव, चंद्रहास आठिया, दीपक पटेल, शुभम रैकवार, अमन साहू, गौरव विश्वकर्मा, चंदू रैकवार , आकाश पटेल सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 04:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / धूमधाम से निकला माता लक्ष्मी का चल समारोह, नाम आंखों से भक्तों ने दी माता लक्ष्मी को विदाई

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नेशनल हाइवे-44 पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक, हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत

सागर

छत से कूदे युवक के पैर टूटे, लोगों ने कहा चोर तो पुलिस ने बताया नशेड़ी

सागर

युवक पर कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से हमला, घायल अस्पताल में भर्ती

सागर

जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और वाहे गुरु की खालसा के लगे जयघोष, पंच प्यारों का हुआ स्वागत

सागर

सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा कार्य कर रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : खेमरिया

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.