धूमधाम से निकला माता लक्ष्मी का चल समारोह, नाम आंखों से भक्तों ने दी माता लक्ष्मी को विदाई

मां लक्ष्मी सार्वजनिक महोत्सव समिति ने दीपावली पर तिलकगंज वार्ड में मां लक्ष्मी की स्थापना की थी। रविवार को शहर में बड़ी धूम धाम से चल समारोह निकल गया। चल समारोह डीजे, बाजे, अखाड़े सहित डमरू दल के साथ निकाला गया। नाम आंखों से भक्तों ने दी माता लक्ष्मी को विदाई दी। चल समारोह तिलकगंज महेंद्र मिल के पीछे से शुरू होकर लच्छू तिराहा, राधा टॉकीज चौराहा होते हुए स्टेशन रोड से पेट्रोल पंप पर समाप्त हुआ। जहां समिति के सदस्यों ने माता रानी को बरमान ले जाया गया। जहां पूर्ण विधि विधान से माता रानी की विदाई की। चल समारोह में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य शैलेश केशरवानी ने मातारानी की आरती कर शहरवासियों के सुख समृद्धि की कामना की।