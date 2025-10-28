कोहरे के आगोश में सागर, बारिश थमते ही दिन में कोहरा छा गया

सागर. सागर में बारिश थमते ही दिन में कोहरा छा गया और सर्द हवाओं ने मौसम में ठंडक घोल दी, आसमान में छाई धुंध, हल्की बूंदाबांदी और सर्द हवाएं ठंडी का एहसास करा रही हैं। घरों में पंखे बंद हो गए हैं। सुबह-शामबारिश थमते ही दिन में कोहरा छा गया लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। मौसम का नजारा देखने के लिए लोग लाखा बंजारा झील का रूख भी कर रहे हैं। नवंबर के पहले ही बारिश से ठंड बढ़ गई है। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस रहा। दिन व रात के तापमान में डिग्री सेल्सियस का ही अंतर रह गया है। मौसम वैज्ञानिक विवेक छलोत्रे ने बताया कि अरब सागर की खाडी़ में बने सिस्टम के असर से सागर समेत पूरे प्रदेश का मौसम बदल गया है। अरब सागर की खाडी़ में एक डिप्रेशन (अवदाब) एक्टिव है। इससे एक ट्रफ भी जुड़ी है, जो मध्यप्रदेश के बीचों-बीच तक आ रही है। अगले 3 दिन बूंदाबांदी के आसार हैं। ऐसे ही मौसम के साथ अक्टूबर की विदाई हो जाएगी। नवंबर में बढ़ेगी सर्दीमौसम वैज्ञानिक ने बताया कि नवंबर में धूप में नरमी से गर्मी का एहसास कम होगा। यह सेहत के लिहाज से भी सबसे अच्छा महीना माना जाता है। रात के साथ-साथ दिन के तापमान में भी गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। मानसून की आर्द्र हवाओं की जगह उत्तरी हवाएं चलेंगी। इससे वातावरण सर्द होगा। कभी-कभार आसमान में हल्के बादल बने रहेंगे। इस माह के अधिकांश दिनों में सुबह-शाम बहुत सुहावनी होती है। बारिश की संभावना रहेगी। माह के दूसरे पखवाड़े से तडक़े हल्के कोहरे की शुरुआत हो जाएगी। ज्यादातर दिनों में आसमान साफ बना रहेगा और दिन सामान्य होंगे।