सुबह तेज धूप ने किया बेचैन, सागर में दोपहर को एक घंटे में एक इंच बारिश

शहर में सोमवार को तेज धूप निकली। तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल थे, लेकिन अचानक दोपहर में मौसम में बदलाव हुआ। आसमान में काले बादल छाए और बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक झमाझम बारिश हुई। बारिश का सिलसिला शाम को भी चला। करीब एक घंटे में शहर में 28.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है।