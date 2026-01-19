तीर्थंकर भगवान के माता-पिता की गोद भराई, सौधर्म इंद्र का हुआ सम्मान

अंतरराष्ट्रीय पंचकल्याण प्राण प्रतिष्ठा व महा मस्तकाभिषेक महोत्सव में प्रतिष्ठित होने वाली भगवान तीर्थंकर की प्रतिमा का आगमन सागर के रामपुरा वार्ड में हुआ। प्रतिमा की आगवानी के अवसर पर भजनों के बुलौआ व भगवान तीर्थंकर के माता-पिता की गोद भराई व महोत्सव के सौधर्म इंद्र का सम्मान भी किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में जैन समाज की महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान आशुतोष, पराग बजाज, देवेंद्र फुसकेले, रविकांत सेठ, श्रेयांश जैन, अमित चौधरी, प्रमोद जैन, डॉ. आनंद जैन, डॉ. दीपक जैन, अशोक जैन आदि शामिल हुए।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग