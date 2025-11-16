Patrika LogoSwitch to English

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी तो लग गई आग, किसान नीचे दबा और मौके पर ही हो गई मौत

जिले के गढ़ाकोटा थाना के तहत एक मामला सामने आया, जहां मक्का बेचकर घर लौट रहे किसान का ट्रैक्टर पलटने से उसमें आग लग गई। ट्रैक्टर के नीचे दबने से किसान की भी मौके पर ही मौत हो गई। किसान की पत्नी ने गांव के ही कुछ लोगों पर साजिश रचकर इस घटना को अंजाम देने के आरोप लगाए हैं। परिजनों आरोपों के बाद पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 16, 2025

जिले के गढ़ाकोटा थाना के तहत एक मामला सामने आया, जहां मक्का बेचकर घर लौट रहे किसान का ट्रैक्टर पलटने से उसमें आग लग गई। ट्रैक्टर के नीचे दबने से किसान की भी मौके पर ही मौत हो गई। किसान की पत्नी ने गांव के ही कुछ लोगों पर साजिश रचकर इस घटना को अंजाम देने के आरोप लगाए हैं। परिजनों आरोपों के बाद पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। मामला गढ़ाकोटा के रतनारी से पाड़ेर ग्राम जाने वाले रास्ते के बीच हुआ। रतनारी के 28 वर्षीय जीवन लोधी गढ़ाकोटा मक्का बेचने के लिए आए थे और वह अपने घर लौट रहे थे लेकिन रास्ते में पाड़ेर गांव के पास अचानक सड़क किनारे उनका ट्रैक्टर पलट गया, जिसके पहियों में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि ट्रैक्टर के साथ जीवन भी आग की चपेट में आ गया। जब ग्रामीणों ने वाहन से आग की लपटें उठती देखीं तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और तुरंत फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। बड़ी मुश्किलों के बाद जीवन को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला और फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

मृतक की पत्नी ने लगाए हत्या के आरोप

जीवन लोधी की पत्नी कल्पना ने आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोग कई दिनों से जीवन को परेशान कर रहे थे। उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी और शनिवार को जब वह अकेले लौट रहे थे तो उन लोगों ने ही पेट्रोल डालकर जला दिया।आरोपियों को पकड़ कर पुलिस सख्त कार्रवाई करे। जीवन के दो मासूम बच्चे हैं। वहीं गढ़ाकोटा थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे ने कहा कि मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

संबंधित विषय:

accident death

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 05:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी तो लग गई आग, किसान नीचे दबा और मौके पर ही हो गई मौत

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

