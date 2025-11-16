ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी तो लग गई आग, किसान नीचे दबा और मौके पर ही हो गई मौत

जिले के गढ़ाकोटा थाना के तहत एक मामला सामने आया, जहां मक्का बेचकर घर लौट रहे किसान का ट्रैक्टर पलटने से उसमें आग लग गई। ट्रैक्टर के नीचे दबने से किसान की भी मौके पर ही मौत हो गई। किसान की पत्नी ने गांव के ही कुछ लोगों पर साजिश रचकर इस घटना को अंजाम देने के आरोप लगाए हैं। परिजनों आरोपों के बाद पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। मामला गढ़ाकोटा के रतनारी से पाड़ेर ग्राम जाने वाले रास्ते के बीच हुआ। रतनारी के 28 वर्षीय जीवन लोधी गढ़ाकोटा मक्का बेचने के लिए आए थे और वह अपने घर लौट रहे थे लेकिन रास्ते में पाड़ेर गांव के पास अचानक सड़क किनारे उनका ट्रैक्टर पलट गया, जिसके पहियों में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि ट्रैक्टर के साथ जीवन भी आग की चपेट में आ गया। जब ग्रामीणों ने वाहन से आग की लपटें उठती देखीं तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और तुरंत फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। बड़ी मुश्किलों के बाद जीवन को ट्रैक्टर के नीचे से निकाला और फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।