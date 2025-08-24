जिन लोगों ने पत्र कांड किया है वे आचार्य समय सागर से मांगे माफी : ब्र. रेखा दीदी

इस कार्यक्रम में लगभग 2000 लोगों ने संभाग भर से आकर आचार्य भगवान के संदर्भ में एक साथ कहा आचार्य समय सागर महाराज थे हैं और रहेंगे। आचार्यश्री और उनके संघ के किसी भी साधु के खिलाफ कभी भी कोई गलत टिप्पणी होगी उसका जमकर प्रतिकार किया जाएगा। ब्रह्मचारी संजीव भैया ने कहा कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी के बाद यदि किसी आचार्य ने जन-जन के लिए सब कुछ दिया है तो वह आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने दिया है। उन्होंने कहा की मूल आमना एवं मूल संस्कृति के तो एक ही आचार्य समय सागर जी ही रहेंगे, भैया जी ने कहा की आचार्य समय सागर जी आने वाले समय में समूचे विश्व के लिए धर्म की अलग ही अलख जगाएंगे। और आने वाला युग समय सागर जी का युग होगा। एड. पीसी नायक ने कहा कि गुरुदेव विद्यासागर महाराज के दर्शन के बाद प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में परिवर्तन को महसूस किया है। गुरुदेव ने इस भव की कमाई को अगले भव तक दान के द्वारा ले जाने का रास्ता हम सभी को बताया है। सुशील जैन रहली ने कहा कि गुरु का अपमान एवं तिरस्कार संसार का सबसे बड़ा विष है। आचार्य गुरुदेव चतुर्विध संघ स्थापित करने वाले ऐसे पहले आचार्य हैं। जैन मुनि शक्ति संपन्न होते हैं परंतु वह कभी उनका उपयोग नहीं करते।