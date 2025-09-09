विवादित नारे लगाने वालों पर हो रासुका की कार्रवाई, किया जाए गिरफ्तार

हिंदू संगठनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन
सागर. ईद मिलादुन्नबी के दिन वाहन रैली में लगे विवादित नारों के खिलाफ आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि असामाजिक तत्वों ने शहर का माहौल बिगाडऩे की कोशिश की है। ऐसे अराजक तत्वों पर मामूली कार्रवाई उचित नहीं है बल्कि आरोपियों पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) लगाया जाना चाहिए। आरोपियों के मकानों को तोड़ा जाए।
ज्ञापन में कहा कि सागर की परंपरा हमेशा से भाईचारे और परस्पर सम्मान की रही है। अलग-अलग धर्मों के त्योहारों पर लोग एक दूसरे का स्वागत और आदर करते आए हैं लेकिन हाल में हुए घटनाक्रम से इस सौहार्द को ठेस पहुंची है। संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि केशवगंज वार्ड स्थित रंगरेज मस्जिद में तिरंगे का अपमान किया गया है। इस मामले में भी आरोपियों पर उचित कार्रवाई हो। संगठनों ने चेतावनी दी कि उचित कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन करेंगे।