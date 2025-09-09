विवादित नारे लगाने वालों पर हो रासुका की कार्रवाई, किया जाए गिरफ्तार

ज्ञापन में कहा कि सागर की परंपरा हमेशा से भाईचारे और परस्पर सम्मान की रही है। अलग-अलग धर्मों के त्योहारों पर लोग एक दूसरे का स्वागत और आदर करते आए हैं लेकिन हाल में हुए घटनाक्रम से इस सौहार्द को ठेस पहुंची है। संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि केशवगंज वार्ड स्थित रंगरेज मस्जिद में तिरंगे का अपमान किया गया है। इस मामले में भी आरोपियों पर उचित कार्रवाई हो। संगठनों ने चेतावनी दी कि उचित कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन करेंगे।