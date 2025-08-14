हरछठ पर्व पर आज महिलाएं रखेंगी, अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत

पं. शिव प्रसाद तिवारी ने बताया कि हरछठ पूजा में पसाई धान के चावल, हरे पत्तों की दोना, व मका, चना, फूला गेहूं, मुरी, महुआ, आदि त्र का उपयोग किया जाता है। हरछठ पूजा न का विशेष ही महत्व है। वंश वृध्दि के लिहाज से बांस के बने दी हुए दोना भी पूजा अर्चना में लिए जाते हैं। इस दिन कलश दीपक का पूजन करें। हो सके तो ब्राह्मण को बुलाकर व्रत कथा एवं शास्त्रों की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद होम एवं आरती, प्रसाद वितरण करके व्रत का पारायण करना चाहिए।