Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

हरछठ पर्व पर आज महिलाएं रखेंगी, अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत

हरछठ यानी हलषष्ठी का पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी। पवित्र जलाशय, नदी अथवा घर में ही स्नान के बाद भगवान शिव एवं पार्वती जी का पूजन किया जाता है।

सागर

Rizwan ansari

Aug 14, 2025

sagar
sagar

हरछठ यानी हलषष्ठी का पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखेंगी। पवित्र जलाशय, नदी अथवा घर में ही स्नान के बाद भगवान शिव एवं पार्वती जी का पूजन किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु होती है।

पं. शिव प्रसाद तिवारी ने बताया कि हरछठ पूजा में पसाई धान के चावल, हरे पत्तों की दोना, व मका, चना, फूला गेहूं, मुरी, महुआ, आदि त्र का उपयोग किया जाता है। हरछठ पूजा न का विशेष ही महत्व है। वंश वृध्दि के लिहाज से बांस के बने दी हुए दोना भी पूजा अर्चना में लिए जाते हैं। इस दिन कलश दीपक का पूजन करें। हो सके तो ब्राह्मण को बुलाकर व्रत कथा एवं शास्त्रों की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद होम एवं आरती, प्रसाद वितरण करके व्रत का पारायण करना चाहिए।

कांस पर फूल आए तो बारिश पूरी, नहीं आए तो अभी बरसेंगे

पलाश के पत्तों, कांस का पौधा और बेरी के वृक्ष की टहनी की छाया करके भगवान शिव सहित पार्वती जी का पूजन महिलाएं करती हैं। पंडित तिवारी ने बताया, ऐसा माना जाता है कि कांस के पेड़ में फूल अगर आ जाएं तो समझो बारिश पूर्ण हो जाती है और अगर कांस के पेड़ में फूल नहीं आए तो अभी बारिश बाकी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

religion

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 04:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / हरछठ पर्व पर आज महिलाएं रखेंगी, अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.