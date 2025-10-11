Patrika LogoSwitch to English

सागर

ओवरब्रिज पर दर्दनाक हादसा: दो पोस्ट ऑफिस कर्मचारी आए ट्रक की चपेट में, मौत

साथी ने पीछा कर सर्वोदय चौराहे पर पकड़ा ट्रक और चालक को, पुलिस कर रही मामले की जांच

2 min read

सागर

image

sachendra tiwari

Oct 11, 2025

Tragic accident on overbridge: Two post office employees hit by truck, die

मौके पर जमा भीड़, क्षतिग्रस्त बाइक

बीना. बीना-सागर नेशनल हाइवे पर खुरई रेलवे ओवरब्रिज पर शुक्रवार की रात दर्दनाक सडक़ हादसे में दो पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दो मोटर साइकिल आपस आमने-सामने से भिड़ गईं और गिरने से दो युवक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए।
जानकारी के अनुसार शाम करीब साढ़े आठ बजे दीपक पिता मुकेश (22) निवासी पलवल हरियाणा, सूर्यकांत (20) निवासी बिलासपुर छत्तीसगढ़ और रौनक पिता जितेन्द्र (20) निवासी हरियाणा मोटर साइकिल से खुरई तरफ से शहर की ओर आ रहे थे। सामने से आ रहे पुष्पेन्द्र बुंदेला निवासी रामपुर, जो मंडी में काम करता था, अपने गांव जा रहा था। ट्रक क्रासिंग के दौरान दोनों मोटर साइकिलों की आमने-सामने से भिड़ंत हो गई।
हादसे में पुष्पेन्द्र ओवरब्रिज की दीवार की ओर गिर गया, जबकि दीपक और सूर्यकांत सडक़ तरफ गिरने से तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक यूपी 72 एटी 4144 की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि दीपक के सिर पर ट्रक का पहिया चढऩे से उसकी पहचान तक मुश्किल हो गई और सूर्यकांत की रीढ़ की हड्डी, पैर टूटने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना में रौनक और पुष्पेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी लगते ही एसआइ निशांत भगत स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा कार्रवाई कर शवों को पीएम के लिए सिविल अस्पताल के मर्चुरी रूम में रखवाया।

साथी ने बहादुरी दिखाते हुए पकड़ा ट्रक चालक
हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर भाग निकला, लेकिन पीछे से मोटर साइकिल पर आ रहे मृतकों के साथी धनराज पिता सरदानंद ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रक का पीछा किया और सर्वोदय चौराहे पर जाकर उसे रोक लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक सहित चालक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर मर्ग कायम करते हुए जांच शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों में शोक का माहौल है।

