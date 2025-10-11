ओवरब्रिज पर दर्दनाक हादसा: दो पोस्ट ऑफिस कर्मचारी आए ट्रक की चपेट में, मौत

बीना. बीना-सागर नेशनल हाइवे पर खुरई रेलवे ओवरब्रिज पर शुक्रवार की रात दर्दनाक सडक़ हादसे में दो पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब दो मोटर साइकिल आपस आमने-सामने से भिड़ गईं और गिरने से दो युवक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए।

जानकारी के अनुसार शाम करीब साढ़े आठ बजे दीपक पिता मुकेश (22) निवासी पलवल हरियाणा, सूर्यकांत (20) निवासी बिलासपुर छत्तीसगढ़ और रौनक पिता जितेन्द्र (20) निवासी हरियाणा मोटर साइकिल से खुरई तरफ से शहर की ओर आ रहे थे। सामने से आ रहे पुष्पेन्द्र बुंदेला निवासी रामपुर, जो मंडी में काम करता था, अपने गांव जा रहा था। ट्रक क्रासिंग के दौरान दोनों मोटर साइकिलों की आमने-सामने से भिड़ंत हो गई।

हादसे में पुष्पेन्द्र ओवरब्रिज की दीवार की ओर गिर गया, जबकि दीपक और सूर्यकांत सडक़ तरफ गिरने से तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक यूपी 72 एटी 4144 की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि दीपक के सिर पर ट्रक का पहिया चढऩे से उसकी पहचान तक मुश्किल हो गई और सूर्यकांत की रीढ़ की हड्डी, पैर टूटने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना में रौनक और पुष्पेन्द्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी लगते ही एसआइ निशांत भगत स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा कार्रवाई कर शवों को पीएम के लिए सिविल अस्पताल के मर्चुरी रूम में रखवाया।