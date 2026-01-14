पिकअप वाहन से लकड़ी का अवैध परिवहन करते दो आरोपी पकडे़, वन विभाग कर रहा जांच

वन परिक्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने अवैध रूप से खैर की लकड़ी लेकर जा रहे पिकअप वाहन को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति पिकअप वाहन से अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन कर ले जा रहे हैं। थाना प्रभारी अंजलि उदेनिया ने टीम गठित कर वाहनों की जांच शुरू की, जिसमें कांटी रोड पर पिकअप वाहन में अवैध रूप से खेर की लकड़ी पाई गई। पिकअप चालक पपाऊनी थाना बल्देवगढ़ निवासी गौरी शंकर लोधी और साथी देवेंद्र सिह ठाकुर दस्तावेज नहीं दिखा पाए। पुलिस ने लकड़ी सहित वाहन जब्त कर वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। इस संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी विकास सेठ ने बताया कि पुलिस ने अवैध रूप से लकड़ी ले जा रहे वाहन को पकड़ा है। टीम गठित कर जांच की जा रही है कि लकड़ी कहां से काटी गई थी और कहां ले जाई जा रही थी।