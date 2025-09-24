चाकू से हमला कर नकदी और मोबाइल लूटने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

मोतीनगर थाना क्षेत्र के राजीव नगर में 20 सितंबर को युवक पर चाकू से हमला कर लूट की वारदात करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि फरियादी छतरपुर निवासी 27 वर्षीय रक्षपाल पुत्र गणपत यादव अपने मौसेरे भाई विक्रम यादव के साथ भाग्योदय अस्पताल आया था। रात करीब 12. 45 बजे जब वह राजीव नगर वार्ड पहुंचा तो पीछे से बाइक सवार दो व्यक्ति ने आकर उन्हें रोका और 500 रुपए मांगे। पैसे नहीं दिए तो आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया और रक्षपाल की जेब से 5000 रुपए नकद, मोबाइल और गले से सोने का लॉकेट छीन लिया। दोनों आरोपियों ने उसके मौसेरे भाई विक्रम को पकडकऱ चाकू से मारा। वारदात के बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने वारदात को लेकर विशेष टीम गठित की। घटना स्थल का निरीक्षण कर कैमरों की फुटेज का गहन अध्ययन किया। मुखबिर की मदद से पुलिस ने सूबेदार वार्ड निवासी आरोपी 23 वर्षीय गौरव पुत्र हरविलास कोरी और काकागंज निवासी 20 वर्षीय राज पुत्र मदन कोरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों ने अपराध करना स्वीकार किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।