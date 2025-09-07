सरपंच हत्याकांड के दो दिन बाद एएसपी ने किया मौका निरीक्षण, एफएसएल टीम ने 46 घंटे बाद की जांच

बीना. देवल सरपंच की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अभी कई बिन्दुओं पर आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं, इस मामले में एफएसएल टीम की लापरवाही भी सामने आई है, जिसमें दो दिन बाद एफएसएल की टीम मौके पर जांच करने के लिए पहुंची। वहीं, एएसपी ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया।

गौरतलब है कि देवल में बनने वाले गो-अभ्यारण की जमीन पर कब्जा करने के मामले में सरपंच लाखन यादव ने कब्जा हटाने के लिए अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा था। जिसपर सुरेन्द्र व सोवरन यादव कब्जा किए हुए थे, इसी को लेकर उनके बीच रंजिश चल रही थी। इसे लेकर दोनों भाइयों ने सरपंच की कार से कुचलकर हत्या कर दी। घटना के बाद साक्ष्यों को एकत्रित करने के लिए एफएसएल टीम को जांच करनी थी। इसके लिए पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया था, लेकिन टीम दो दिन बाद शनिवार को मौके पर पहुंची, तब तक वहां से कई लोग वाहनों से निकल चुके थे। वहीं, एएसपी डॉ. संजीव उइके भी घटना स्थल पर पहुंचे, जिन्होंने अधिकारियों से क्राइम सीन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हर पहलू की बारीकी से जांच की जाए।