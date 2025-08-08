दो बुजुर्गों की कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुईं, एक युवती की आखों की पुतली बदली गई

बीएमसी प्रबंधन ने बताया कि कॉर्निया प्रत्योपण की पहली सर्जरी 65 वर्षीय ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्ग की गई। एक वर्ष पहले उसकी बाईं आंख में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आंखों में सूजन आ गई थी और रोशनी चली गई थी। दूसरी सर्जरी शहर के एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की गई। वह पहले फल बेचकर गुजारा करते थे और उनकी एक आंख बचपन से ही खराब थी वहीं दूसरी आंख 15 वर्ष पूर्व चोट के कारण से सफेद हो गई थी। वहीं तीसरी सर्जरी 19 वर्षीय युवती की हुई उसकी आंख में बचपन से ही गठान थी, जिससे वह आंख बंद करने में परेशान होती थी। युवती की पुतली के कुछ हिस्से को बदला गया। तीनों मरीज सर्जरी के बाद स्वस्थ हैं। इसमें नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ. प्रवीण खरे, डॉ. सारिका चौहान, डॉ. अंजली विरानी पटेल और उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।