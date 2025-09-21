Patrika LogoSwitch to English

सागर

कुचबदिया समुदाय के दो पक्षों में विवाद, चले धनुष-वाण, तीर लगने से 3 घायल

शाहगढ़ में कुचबदिया समुदाय के दो पक्षों में विवाद हुआ तो दोनों ओर से पत्थरों के साथ धनुष-वाण भी चलाए गए। नुकीले तीर 3 युवकों को लगे। तीर नाक, कान व गाल में आर-पार हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

सागर

Rizwan ansari

Sep 21, 2025

शाहगढ़ में कुचबदिया समुदाय के दो पक्षों में विवाद हुआ तो दोनों ओर से पत्थरों के साथ धनुष-वाण भी चलाए गए। नुकीले तीर 3 युवकों को लगे। तीर नाक, कान व गाल में आर-पार हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। डॉक्टर ने कहा कि गनीमत है कि तीर में कोई जहरीली वस्तु नहीं लगी थी, लिहाजा घायलों की हालात खतरे से बाहर है। जानकारी के अनुसार शाहगढ़ के भगत सिंह वार्ड और महाराणा वार्ड में निवासरत कुचबदिया समुदाय के दो पक्ष महिला को लेकर हुए विवाद में आमने-सामने आ गए। घायल युवक अखलेश्वर और अरदेश, सोनू, अनिल, मनोज ने बताया कि हमारे घर की महिला को देवी, लल्लू, सौरभ, और सूर्यफल ले जाने का प्रयास कर रहे थे। जब हमने रोका तो लल्लू और सौरभ अचानक धनुष बाण लेकर आ गए। लल्लू द्वारा चलाया गया तीर अखलेश के गाल में जा घुसा। सौरभ ने तीर से अरदेश पर हमला बोला। तीर लगने के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दूसरे पक्ष ने भी पुलिस में शिकायत की और दूसरे पक्ष से भी एक युवक घायल बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही शाहगढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने चार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की मानें तो इस क्षेत्र के लिए तीर मारकर युवकों को घायल करने का यह पहला मामला है। पुलिस ने तीरों को जब्त कर लिया है और दोनों पक्षों के खिलाफ काउंटर मामला दर्ज किया है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / कुचबदिया समुदाय के दो पक्षों में विवाद, चले धनुष-वाण, तीर लगने से 3 घायल

