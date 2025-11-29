सानौधा में पारिवारिक विवाद में दो युवकों पर चाकू से हमला

सानौधा थाना क्षेत्र के चांदवर गांव में पारिवारिक विवाद के चलते दो युवकों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। शुक्रवार की शाम गांव के ही कुछ लोगों से युवकों की कहासुनी हुई। कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई और हमलावरों ने चाकू से युवकों पर हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी लगते ही डायल-112 मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची। सानौधा पुलिस से जब इस मामले में जानकारी चाही तो उनका कहना था कि अभी मामले की एफआइआर नहीं हुई है। पीडित और आरोपी किसी के नाम की जानकारी नहीं है, जांच-पड़ताल कर रहे हैं।