रिजर्वेशन न मिलने से बढ़ी परेशानी, शौचालय में बैठकर यात्रा करने मजबूर

आपातकालीन खिड़की से अंदर कोच में घुसता हुआ यात्री
बीना. दीपावली पर घर पहुंचने के लिए यात्रियों के लिए जद्दोजहद के बीच यात्रा करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें घर पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
एक दिन बाद दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में दूसरे शहरों में रहने वाले लोग समय पर अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए यह संभव होता नजर नहीं आ रहा है। लोग ठसाठस भरे कोच में यात्रा करने मजबूर हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत यूपी, बिहार से आने-जाने वाली ट्रेन में हो रही है। क्योंकि वहां के बड़ी संख्या में लोग दूसरे शहरों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, जो इन दिनों वापस घर जा रहे हैं। इसके अलावा बीना रिफाइनरी में भी बिहार व यूपी के बड़ी संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है और जनरल कोच में जाने मजबूर हैं। जबकि जनरल कोचों की स्थिति इन दिनों बहुत खराब है, जिसमें पैर रखने जगह नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रही है। साथ ही सामान्य ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं, लेकिन उनसे भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इन ट्रेनों में भी बहुत भीड़ है। यात्रियों ने बताया कि दीपावली का त्योहार परिजनों के साथ मनाएंगे, इसलिए जगह न मिलने पर भी यात्रा करना पड़ रही है।
अधिकारी बोले-कई सालों बाद देखी ऐसी स्थिति
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कुछ वर्ष पहले तक रेलवे या तो स्पेशल ट्रेन चलाती नहीं थी, यदि चलाती भी थी तो उनकी संख्या सीमित रहती थी और ट्रेनों में स्थिति ज्यादा खराब नहीं हो पाती थी, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले इस वर्ष सबसे ज्यादा स्पेशल ट्रेन रेलवे चला रही है, फिर भी यात्रियों को राहत नहीं मिल रही है। इस वर्ष सबसे ज्यादा भीड़ अन्य सालों के मुकाबले देखने को मिल रही है।
व्यवस्था बनाने में आरपीएफ के छूटे पसीने
स्टेशन पर हो रही भीड़ को ट्रेन से सुरक्षित रवाना कराने व सुरक्षित सफर कराना चुनौती बन गया है। हाल यह है कि आरपीएफ के जवान चौबीसों घंटे प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करके यात्रियों को ट्रेन में बैठाने का काम कर रहे हैं।
ट्रेनों की स्थिति
लखनऊ की ओर जाने वाली
पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस - नोरूम
भोपाल-बेल्हादेवी एक्सप्रेस - 130 वेटिंग
पुणे-गोरखपुर एक्सप्रेस - नोरूम
लखनऊ एक्सप्रेस - नोरूम
कुशीनगर एक्सप्रेस - नोरूम
बांद्रा-बरौनी - नोरूम
सीएमएसटी-गोरखपुर - नोरूम
मुंबई की ओर जाने वाली
कुशीनगर एक्सप्रेस - नोरूम
अमृतसर एक्सप्रेस - नोरूम
