रिजर्वेशन न मिलने से बढ़ी परेशानी, शौचालय में बैठकर यात्रा करने मजबूर

बीना. दीपावली पर घर पहुंचने के लिए यात्रियों के लिए जद्दोजहद के बीच यात्रा करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें घर पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

एक दिन बाद दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में दूसरे शहरों में रहने वाले लोग समय पर अपने घर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए यह संभव होता नजर नहीं आ रहा है। लोग ठसाठस भरे कोच में यात्रा करने मजबूर हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत यूपी, बिहार से आने-जाने वाली ट्रेन में हो रही है। क्योंकि वहां के बड़ी संख्या में लोग दूसरे शहरों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, जो इन दिनों वापस घर जा रहे हैं। इसके अलावा बीना रिफाइनरी में भी बिहार व यूपी के बड़ी संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है और जनरल कोच में जाने मजबूर हैं। जबकि जनरल कोचों की स्थिति इन दिनों बहुत खराब है, जिसमें पैर रखने जगह नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रही है। साथ ही सामान्य ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं, लेकिन उनसे भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इन ट्रेनों में भी बहुत भीड़ है। यात्रियों ने बताया कि दीपावली का त्योहार परिजनों के साथ मनाएंगे, इसलिए जगह न मिलने पर भी यात्रा करना पड़ रही है।