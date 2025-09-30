Patrika LogoSwitch to English

मकरोनिया में रेलवे ट्रैक पर मिली अज्ञात युवक की लाश

मकरोनिया के कृष्णा नगर इलाके की रेलवे लाइन पर सोमवार को एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को उठाकर पीएम के लिए भेजा गया।

सागर

image

Rizwan ansari

Sep 30, 2025

मकरोनिया के कृष्णा नगर इलाके की रेलवे लाइन पर सोमवार को एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को उठाकर पीएम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान के लिए प्रयास किए गए लेकिन सोमवार देर शाम तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने बताया कि मृतक की उम्र 30-35 वर्ष है। उसके कपड़ों से पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिले। युवक के हाथ पर टैटू बना हुआ है, जिसमें गोवर्धन लिखा हुआ है। पुलिस अन्य थाना व चौकी में युवक की तस्वीर भेजकर पहचान करने की कोशिश कर रही है।

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

30 Sept 2025 04:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / मकरोनिया में रेलवे ट्रैक पर मिली अज्ञात युवक की लाश

