मकरोनिया में रेलवे ट्रैक पर मिली अज्ञात युवक की लाश

मकरोनिया के कृष्णा नगर इलाके की रेलवे लाइन पर सोमवार को एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को उठाकर पीएम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान के लिए प्रयास किए गए लेकिन सोमवार देर शाम तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने बताया कि मृतक की उम्र 30-35 वर्ष है। उसके कपड़ों से पहचान संबंधी कोई दस्तावेज नहीं मिले। युवक के हाथ पर टैटू बना हुआ है, जिसमें गोवर्धन लिखा हुआ है। पुलिस अन्य थाना व चौकी में युवक की तस्वीर भेजकर पहचान करने की कोशिश कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग