सर्वोदय चौराहा, आंबेडकर तिराहा की सब्जी व फल दुकानें ओवरब्रिज के नीचीे हुईं शिफ्ट

बीना. नगर पालिका ने पहली बार सख्त कदम उठाते हुए सब्जी, फल की दुकानें खुरई रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे शिफ्ट कराई हैं, जिससे सड़कें चौड़ी नजर आने लगी हैं। नगर पालिका टीम ने सडक़ पर फैले अतिक्रमण को हटाया और सामान भी जब्त किया।

सर्वोदय चौराहा, आंबेडकर तिराहा पर मुख्य सड़कों के बाजू से और मारूती मंदिर में पुलिस विभाग की जमीन पर सब्जी, फल की दुकानें लग रही थीं, जिससे यातायत प्रभावित हो रहा था। पूर्व में कई बार दुकानें शिफ्ट कराने प्रयास किए गए थे और लीज की जमीन मंडी भी बनाई गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बार खुरई रोड पर बने ओवरब्रिज के नीचे नगर पालिका ने दुकानें शिफ्ट करा दी हैं। शनिवार सुबह सीएमओ राहुल कुमार कौरव टीम के साथ चौराहे पहुंचे थे और सभी दुकानदारों को ब्रिज के नीचे पहुंचाया, जहां पहले से ही जगह चिंहित कर दी गई थी। इसके अलावा सर्वाेदय चौराहा पर होटलों के सामने अतिक्रमण कर सड़क पर सामान फैलाने वालों पर कार्रवाई करते हुए सामान जब्त किया गया। क्योंकि इन दुकानदारों को पूर्व में चेतावनी दी जा चुकी थी। वहीं, खुरई रोड पर सडक़ तक सामान फैलाकर रखने वाले दुकानदारों को नाली के अंदर सामान रखने, टीन शेड हटाने की हिदायत दी गई है। यदि नहीं माने तो अगली बार सामान जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान नीरज जैन, नंदकिशोर अहिरवार, विवेक ठाकुर, मनोज नामदेव आदि कर्मचारी मौजूद रहे।