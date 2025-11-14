सब्जी विक्रेताओं को दशहरा मैदान, खुरई ब्रिज के नीचे दुकानें लगाने बताई जगह, तय करने दिया समय

बीना. सर्वाेदय चौराहा सहित आंबेडकर तिराहे तक लगने वालीं सब्जी दुकानों को शिफ्ट करने को लेकर गुरुवार की दोपहर सब्जी विक्रेताओं की बैठक का आयोजन नगर पालिका में किया गया। बैठक में अध्यक्ष लता सकवार, सीएमओ राहुल कौरव उपस्थित थे।

इस दौरान सब्जी विक्रेताओं को बताया गया कि आगासौद रोड स्थित दशहरा मैदान या खुरई रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे दुकानें लगाना है। इन दो स्थानों में से ही विक्रेताओं को तय करना है कि वह कहां दुकानें लगाएंगे। बैठक में कुछ विक्रेता दशहरा मैदान नहीं जाना चाह रहे हैं, तो कुछ ब्रिज के नीचे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब अधिकारी जल्द से जल्द इसका निराकरण करेंगे, जिससे दुकानें शिफ्ट हो सकें। क्योंकि शहर में लग रहीं सब्जी दुकानों के कारण यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है और शहर का सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है। बैठक में आरआइ कमल, विवेक ठाकुर, नंदकिशोर अरिहवार आदि उपस्थित थे।