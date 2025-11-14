Patrika LogoSwitch to English

सागर

सब्जी विक्रेताओं को दशहरा मैदान, खुरई ब्रिज के नीचे दुकानें लगाने बताई जगह, तय करने दिया समय

सर्वोदय चौराहा पर संचालित दुकानों के विक्रेताओं से बैठक कर की चर्चा

सागर

image

sachendra tiwari

Nov 14, 2025

Vegetable vendors were given the time and space to set up their shops at Dussehra Maidan and under Khurai Bridge.

चूड़ियों की दुकान लगाने चिंहित करते जगह

बीना. सर्वाेदय चौराहा सहित आंबेडकर तिराहे तक लगने वालीं सब्जी दुकानों को शिफ्ट करने को लेकर गुरुवार की दोपहर सब्जी विक्रेताओं की बैठक का आयोजन नगर पालिका में किया गया। बैठक में अध्यक्ष लता सकवार, सीएमओ राहुल कौरव उपस्थित थे।
इस दौरान सब्जी विक्रेताओं को बताया गया कि आगासौद रोड स्थित दशहरा मैदान या खुरई रोड स्थित ओवरब्रिज के नीचे दुकानें लगाना है। इन दो स्थानों में से ही विक्रेताओं को तय करना है कि वह कहां दुकानें लगाएंगे। बैठक में कुछ विक्रेता दशहरा मैदान नहीं जाना चाह रहे हैं, तो कुछ ब्रिज के नीचे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब अधिकारी जल्द से जल्द इसका निराकरण करेंगे, जिससे दुकानें शिफ्ट हो सकें। क्योंकि शहर में लग रहीं सब्जी दुकानों के कारण यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है और शहर का सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है। बैठक में आरआइ कमल, विवेक ठाकुर, नंदकिशोर अरिहवार आदि उपस्थित थे।

चूड़ियों की दुकान लगेंगी थाने के पीछे
सर्वोदय चौराहा से मारुति मंदिर तक लगने वाली चूड़ियों की दुकान भी शिफ्ट की जानी हैं और इसके लिए थाने के पीछे बने नेकी के दीवार के चबूतरे को चिंहित किया गया है। कुल आठ दुकानदारों को यहां जगह चिंहित कर पर्ची दे दी गई हैं। एक दुकान के लिए छह फीट जगह देकर नंबर डाले गए हैं।

लीज बढ़ाने जमीन मालिक नहीं तैयार
शास्त्री वार्ड में निजी जमीन लीज पर लेकर वर्षों पूर्व नगर पालिका ने सब्जी मंडी बनाई थी, लेकिन वहां दुकानें शिफ्ट नहीं हो पाई थीं। इसके बाद जमीन मालिक ने लीज आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है। नगर पालिका से लीज बढ़ाने के लिए पत्र भी भेजे गए हैं, लेकिन वह तैयार नहीं हैं। साथ ही जमीन पर बने चबूतरों को हटाने का पत्र जमीन मालिक ने नगर पालिका को भेजा है।

Published on:

14 Nov 2025 11:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / सब्जी विक्रेताओं को दशहरा मैदान, खुरई ब्रिज के नीचे दुकानें लगाने बताई जगह, तय करने दिया समय

