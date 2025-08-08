35 लाख रुपए में पार्किंग ठेका लेने तैयार नहीं वेंडर, यात्रियों को हो रही असुविधा

15 माह से रेलवे स्टेशन पर पार्किंग का ठेका चल रहा निरस्त, हो रही अवैध वसूली
सागर. करीब 15 माह पहले सागर रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ पार्किंग का ठेका खत्म हो गया है। प्लेटफार्म के बाहर पार्किंग नि:शुल्क है, लेकिन लगातार अवैध वसूली की शिकायतें आ रहीं हैं। बाइक चोरी व टूटफूट की घटनाएं भी हो रहीं हैं। रेलवे प्रबंधन पार्किंग के टेंडर निकाल रहा है, लेकिन रेट इतने ज्यादा हैं कि कोई भी ठेकेदार टेंडर लेने तैयार नहीं है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि यात्रियों को समस्याएं हो रहीं हैं। दोनों प्लेटफार्म के बाहर पार्किंग बेतरतीब बनी हुई है, रोज विवाद हो रहे हैं। वहीं प्लेटफार्म नंबर दो के बाद एक युवक लगातार रात के समय अवैध वसूली कर रहा है, जहां वाहन मालिकों से पार्किंग के 20 से लेकर 50 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। इस युवक के खिलाफ स्टेशन प्रबंधक से लेकर जीआरपी, आरपीएफ और कोतवाली थाना की पुलिस में भी शिकायतें हो चुकीं हैं। लेकिन पुलिस कार्रवाई से बच रही है।
सागर रेलवे स्टेशन पर रोज 5 हजार से अधिक वाहन पहुंचते हैं। दोनों तरफ 200 से अधिक वाहन पार्क रहते हैं। इस सीजन रेलवे ने सागर रेलवे स्टेशन पर पार्किंग का ठेका 35 लाख रुपए का किया है। इतना महंगा ठेका होने से वेंडर पीछे हट गए हैं। ऐसे में नया ठेकेदार नहीं मिल रहा है।
प्लेटफार्म नंबर एक और दो के बाहर पार्किंग एरिया में सैकड़ों बाइक पार्क बनी हुईं हैं। स्टेशन पहुंचने वाले लोगों की मानें तो प्लेटफार्म नंबर 2 के बाहर दिन में कभी-कभी लेकिन रात में अकसर वाहन पार्किंग की अवैध वसूली की जाती है। रेलवे प्रबंधन ने पार्किंग एरिया में सूचना बोर्ड लगाया है लेकिन फिर भी अवैध वसूली नहीं रुक रही है।